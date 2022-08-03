Более 1500 человек сделали снимки в фотобудке в Омской крепости

Фотографии может сделать бесплатно каждый желающий во время прогулки в «Омской крепости». Распечатываются сразу два снимка размером 10*15 см с логотипом «Омск — это мы». Фотозона будет работать до конца лета, по будням с 16.00 до 20.00, по выходным с 11.00 до 21.00. Будка установлена около здания на ул. Партизанской 5а лит Д.