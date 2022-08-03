Более 1500 человек сделали снимки в фотобудке в Омской крепости

Фотографии может сделать бесплатно каждый желающий во время прогулки в «Омской крепости». Распечатываются сразу два снимка размером 10*15 см с логотипом «Омск — это мы». Фотозона будет работать до конца лета, по будням с 16.00 до 20.00, по выходным с 11.00 до 21.00. Будка установлена около здания на ул. Партизанской 5а лит Д.
Самые удачные фотографии позже планируют разместить на городских видеоэкранах.
За полтора месяца снимки в фотобудке сделали более 1500 омичей.
«Была приятно удивлена, что в интересном историческом месте установлена фотобудка, которой можно воспользоваться еще и бесплатно. Нам очень помог волонтер, он объяснил, как сфотографироваться. Спасибо авторам проекта!» — поблагодарила омичка Ольга Барсукова.
В прошлые выходные в рамках проекта «Омск — это мы» Омскую крепость посетили и депутаты Омского городского Совета.
«Это замечательная идея. Отличный вариант разнообразить семейную или деловую прогулку. Нам это навеяло детство, у многих тогда были полароиды, которые позволяли получать фото за считанные секунды. Эту идею можно распространить и на другие территории, в других частях города», — поделился впечатлениями представитель «Единой России» в городском парламенте Антон Ремнев.
Депутат горсовета от ЛДПР Алексей Ложкин оценил оригинальность идеи.
«Прекрасная возможность остановить мгновение, запечатлеть миг прогулки по «Омской крепости». С помощью этого объекта можно сделать красивые и качественные снимки. Фотографироваться горожане и гости города могут в одиночку, с семьей, с друзьями. Ждать фотографии не нужно долго, на распечатку уходит 20 секунд», — сказал парламентарий.
«У омичей есть возможность сделать яркое фото во время прогулки по Омской крепости, которая является одним из значимых мест нашего города. Интересный и необычный формат, он доступен и прост в использовании. Самое, главное, частичка проекта с логотипом «Омск-это мы!»», — добавил депутат Омского горсовета Алексей Саяпин.
Представитель «Справедливой России» Андрей Сухин тоже сфотографировался на память.
«Прекрасная возможность остановить мгновение, запечатлеть миг счастья или радости, удивления или восхищения. Еще и денег платить за это не надо — приятная неожиданность для многих. Насколько знаю, в фотобудке стоит современная техника, которая печатает не красками, а термическим способом. Поэтому фотографии останутся в исходном качестве десятки лет», — сказал справедливоросс.
Светлана Студеникина уверена, что идею оценят и омичи, и туристы.
«Фотобудка географически установлена удачно — в историческом центре Омска. Ежедневно в этой части города бывает огромное количество горожан разного возраста. Кроме того, к нам ежегодно приезжают десятки тысяч туристов и, конечно же, посещают территорию Омской крепости. С собой домой они привезут уже распечатанные фотографии, а не только в телефоне. Эти снимки станут приятным подарком от нашего города», — сказала Светлана Студеникина.
В рамках проекта «Омск — это мы» в городе также появляются граффити. Одно из них нанесли на фасаде «Городской детской клинической больнице № 2 имени В. П. Бисяриной» - портрет врача, чье имя и носит больница. А омские роддомы получили 13 500 наборов с браслетами для новорожденных.