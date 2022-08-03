Бердянск переведут на российскую систему образования

Как сообщает iz.ru, в вузы уже зачислены сотни студентов. При этом, как утверждает исполняющая обязанности декана гуманитарного факультета Мелитопольского государственного университета Екатерина Степанюк, в этом году их обучение будет идти на бюджетной основе.
Школьников и студентов переводят на пятибалльную систему оценок вместо украинской 12-балльной. Украинский язык обещают оставить в программе, а особый упор сделать на историю. Кстати, в кабинете русского языка и литературы нашлись произведения Пушкина, Толстого и Есенина, которые были под запретом.
Часть преподавателей, включая ректора, после начала военных действий уехали из Донбасса. Есть данные о нехватке части имущества университета и местной школы, которое, вероятно, могли увезти уехавшие учителя.