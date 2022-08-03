Бердянск переведут на российскую систему образования

Как сообщает iz.ru, в вузы уже зачислены сотни студентов. При этом, как утверждает исполняющая обязанности декана гуманитарного факультета Мелитопольского государственного университета Екатерина Степанюк, в этом году их обучение будет идти на бюджетной основе.