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Бердянск переведут на российскую систему образования

Вчера, 19:50
Город Бердянск в Запорожской области новые власти намерены перевести на российскую систему образования.

Как сообщает iz.ru, в вузы уже зачислены сотни студентов. При этом, как утверждает исполняющая обязанности декана гуманитарного факультета Мелитопольского государственного университета Екатерина Степанюк, в этом году их обучение будет идти на бюджетной основе.

Школьников и студентов переводят на пятибалльную систему оценок вместо украинской 12-балльной. Украинский язык обещают оставить в программе, а особый упор сделать на историю. Кстати, в кабинете русского языка и литературы нашлись произведения Пушкина, Толстого и Есенина, которые были под запретом.

Часть преподавателей, включая ректора, после начала военных действий уехали из Донбасса. Есть данные о нехватке части имущества университета и местной школы, которое, вероятно, могли увезти уехавшие учителя.

 

#Светлана Павлова
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