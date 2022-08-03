Агроном рассказала об альтернативном способе ухода за клубникой

Как сообщает fedpress.ru, лист при жизни в два-три года представляет собой кладовую, синтезирующую питательные вещества весь сезон, с ранней весны до глубокой осени и отправляющую их в специфические «кладовые». От этого зависит и будущий урожай. Но если лист поражен клещом, он должен быть обрезан. А если его много, лучше вообще перекопать грядку и высадить новую землянику.
Кроме того, при частом рыхлении поверхностного слоя почвы, он становится рыхлый и загрязняет ягоды. Чтобы они выросли крупными, необходимо усы в стадии нитевидных отростков подвергнуть обязательному обрезанию. Если у сорта мало усов, надо ждать их приживления.
Поврежденные листья лучше обрезать, оставив только крупные. После рыхления междурядья нужно внести перегной с 30 граммами фосфорно-калийных удобрений.
В сильном подщелачивании почва не нуждается. После полива почвы больше ничего делать не нужно, поскольку землянике необходимо подготовиться к зиме.