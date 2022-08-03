Город55
ГлавноеВсе новости

Агроном рассказала об альтернативном способе ухода за клубникой

Вчера, 18:48
По словам Агронома Людмилы Шубиной, хотя за крупноплодной садовой земляникой после плодоношения обычно начинается активный уход, подкормка и обрезание листьев, она уверена, что последняя операция — лишняя.

Как сообщает fedpress.ru, лист при жизни в два-три года представляет собой кладовую, синтезирующую питательные вещества весь сезон, с ранней весны до глубокой осени и отправляющую их в специфические «кладовые». От этого зависит и будущий урожай. Но если лист поражен клещом, он должен быть обрезан. А если его много, лучше вообще перекопать грядку и высадить новую землянику.

Кроме того, при частом рыхлении поверхностного слоя почвы, он становится рыхлый и загрязняет ягоды. Чтобы они выросли крупными, необходимо усы в стадии нитевидных отростков подвергнуть обязательному обрезанию. Если у сорта мало усов, надо ждать их приживления.

Поврежденные листья лучше обрезать, оставив только крупные. После рыхления междурядья нужно внести перегной с 30 граммами фосфорно-калийных удобрений.

В сильном подщелачивании почва не нуждается. После полива почвы больше ничего делать не нужно, поскольку землянике необходимо подготовиться к зиме.  

 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
В загрязнении омских рек фенолом обвинили ливень
Вчера, 18:22
«Почти всегда максимальная загрузка»: как работает новый вытрезвитель в Омске
Вчера, 10:00
В Омске экс-полицейский получил 3 года условно за ДТП на «Мерседесе» у метромоста
Вчера, 12:01
В День города в Омске перекроют центр – схема и список улиц
Вчера, 10:16
В омском минприроды рассказали, попал ли фенол в водопровод
Вчера, 19:02
Выяснилось, кто пригласил батюшку освящать омский гидроузел
Вчера, 18:23