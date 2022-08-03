Агроном рассказала об альтернативном способе ухода за клубникой

Как сообщает fedpress.ru, лист при жизни в два-три года представляет собой кладовую, синтезирующую питательные вещества весь сезон, с ранней весны до глубокой осени и отправляющую их в специфические «кладовые». От этого зависит и будущий урожай. Но если лист поражен клещом, он должен быть обрезан. А если его много, лучше вообще перекопать грядку и высадить новую землянику.