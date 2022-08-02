Замглавы администрации Узбекистана стал скандальный экс-пресс-секретарь Комил Алламжо

Известно, что узбекистанский экс-пресс-секретарь может быть ответственен за антироссийскую кампанию, развернувшуюся в СМИ республики. В нескольких статьях осуждению подвергался даже президент Узбекистана, поскольку он получил от российского правительства награду — орден Александра Невского. Вопреки всему этому и именно в период появления осуждающих его публикаций президент Мирзиёев назначил Алламжонова заместителем главы собственной администрации и наделил бизнесмена полномочиями по курированию инфополитики, пишет Newizv.ru.
За несколько последних лет политический облик Узбекистана изменился. После кончины экс-главы республики Ислама Каримова новый президент сообщил, что будет вести открытую обществу политику. Исполнителем его рекламной кампании также являлся Алламжонов, попавший в президентскую администрацию из налоговой службы Узбекистана, где исполнял обязанности специалиста по связям с общественностью. Помимо этой работы, у Алламжонова на тот момент уже имелся собственный бизнес.
Согласно информации, поступающей от местных и иностранных СМИ, узбекистанских предпринимателей принуждали к приобретению ПО для бухгалтерского учета и к подписке на издание «Солик-Инфо», продажей которого занималась компания Комила Алламжонова. Известно, что на бизнесменов оказывали давление налоговики.
В 2017 году, незадолго до вступления Алламжонова в должность президентского пресс-секретаря, его предприятие Avtotest получило эксклюзивные права на принудительную профпереподготовку водителей. Сообщается, что еще одно предприятие-монополист, GID Systems Tashkent, получило в 2020 году право на принудительную замену кадастровых бумажных паспортов на пластиковые карточки.
Кроме того, скандальный бизнесмен отрицает и другие обвинения, называя принуждение к подписке на свои газеты, которое не удалось скрыть, проявлением заботы об информированности бизнесменов Узбекистана.
Журналисты считают, что присутствие Алламжонова в аппарате власти объясняется его близкими отношениями с дочерью президента Саидой Мирзиёевой. Алламжонов получает высокие посты, а Саиду назначают его замом. Слухи об этом союзе продолжают множиться, что не идет на пользу репутации семьи главы мусульманского государства.