Замглавы администрации Узбекистана стал скандальный экс-пресс-секретарь Комил Алламжо

За несколько последних лет политический облик Узбекистана изменился. После кончины экс-главы республики Ислама Каримова новый президент сообщил, что будет вести открытую обществу политику. Исполнителем его рекламной кампании также являлся Алламжонов, попавший в президентскую администрацию из налоговой службы Узбекистана, где исполнял обязанности специалиста по связям с общественностью. Помимо этой работы, у Алламжонова на тот момент уже имелся собственный бизнес.