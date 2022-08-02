Город55
ГлавноеВсе новости
Замглавы администрации Узбекистана стал скандальный экс-пресс-секретарь Комил Алламжо

Замглавы администрации Узбекистана стал скандальный экс-пресс-секретарь Комил Алламжо

Сегодня, 00:09
Фото: president.uz
Жители Узбекистана обсуждают новый высокий пост Комила Алламжонова, скандального предпринимателя и бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана. Сообщается, что бизнесмен был назначен заместителем главы президентской администрации.

Известно, что узбекистанский экс-пресс-секретарь может быть ответственен за антироссийскую кампанию, развернувшуюся в СМИ республики. В нескольких статьях осуждению подвергался даже президент Узбекистана, поскольку он получил от российского правительства награду орден Александра Невского. Вопреки всему этому и именно в период появления осуждающих его публикаций президент Мирзиёев назначил Алламжонова заместителем главы собственной администрации и наделил бизнесмена полномочиями по курированию инфополитики, пишет Newizv.ru.

 

За несколько последних лет политический облик Узбекистана изменился. После кончины экс-главы республики Ислама Каримова новый президент сообщил, что будет вести открытую обществу политику. Исполнителем его рекламной кампании также являлся Алламжонов, попавший в президентскую администрацию из налоговой службы Узбекистана, где исполнял обязанности специалиста по связям с общественностью. Помимо этой работы, у Алламжонова на тот момент уже имелся собственный бизнес.

 

Согласно информации, поступающей от местных и иностранных СМИ, узбекистанских предпринимателей принуждали к приобретению ПО для бухгалтерского учета и к подписке на издание «Солик-Инфо», продажей которого занималась компания Комила Алламжонова. Известно, что на бизнесменов оказывали давление налоговики.

 

В 2017 году, незадолго до вступления Алламжонова в должность президентского пресс-секретаря, его предприятие Avtotest получило эксклюзивные права на принудительную профпереподготовку водителей. Сообщается, что еще одно предприятие-монополист, GID Systems Tashkent, получило в 2020 году право на принудительную замену кадастровых бумажных паспортов на пластиковые карточки. 

 

Кроме того, скандальный бизнесмен отрицает и другие обвинения, называя принуждение к подписке на свои газеты, которое не удалось скрыть, проявлением заботы об информированности бизнесменов Узбекистана.

 

Журналисты считают, что присутствие Алламжонова в аппарате власти объясняется его близкими отношениями с дочерью президента Саидой Мирзиёевой. Алламжонов получает высокие посты, а Саиду назначают его замом. Слухи об этом союзе продолжают множиться, что не идет на пользу репутации семьи главы мусульманского государства.

Подпишитесь
В Омске вынесут приговор экс-полицейскому, который устроил ДТП у метромоста и сбежал
Бывший силовик предлагал пострадавшим почти 2 млн рублей, но прокуратура не приняла примирение сторон.
Вчера, 17:31
Самарский олигарх выкупил часть имущества ПК «Оша» под Омском
Имущество продовольственного комплекса ушло с торгов почти за 150 млн рублей.
Вчера, 19:24
Бывшего главу «Омсктрансстроя» Себелева снова объявили в розыск
Бывший руководитель предприятия три года скрывается от суда.
Вчера, 18:56
Омским чиновникам и бюджетникам снова подняли зарплаты
Вчера, 09:03
«Трешка» на четыре семьи. В Омске пытаются насильно расселить аварийный дом
Дом признали аварийным шесть лет назад, но собственники не торопятся выезжать — им не нравятся квартиры, которые мэрия предлагает им вместо старых.
Вчера, 16:17
Омских десантников предостерегли от купания в фонтанах
Мэр Сергей Шелест заявил, что если десантники будут купаться в фонтанах, в них снова отключат воду.
Вчера, 10:26