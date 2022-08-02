«Трешка» на четыре семьи. В Омске пытаются насильно расселить аварийный дом

Отмечается, что один из собственников изначально согласился на квартиру взамен старой, но оказалось, что всем жильцам предлагают одну квартиру на всех. Жилье было построено в 2021 году, а площадь квартиры почти на 13 кв. м больше, но собственникам не понравилось еще и расположение нового жилья.