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«Трешка» на четыре семьи. В Омске пытаются насильно расселить аварийный дом

«Трешка» на четыре семьи. В Омске пытаются насильно расселить аварийный дом

Вчера, 16:17
Фото: 1MI

Аварийный дом в Омске потребовали принудительно расселить

Дом признали аварийным шесть лет назад, но собственники не торопятся выезжать — им не нравятся квартиры, которые мэрия предлагает им вместо старых.

В пресс-службе Октябрьского районного суда сообщили об иске мэрии Омска к жильцам аварийного дома. Восемь жителей трехкомнатной квартиры, шестеро из которых являются собственниками, отказались съезжать из квартиры.

Отмечается, что один из собственников изначально согласился на квартиру взамен старой, но оказалось, что всем жильцам предлагают одну квартиру на всех. Жилье было построено в 2021 году, а площадь квартиры почти на 13 кв. м больше, но собственникам не понравилось еще и расположение нового жилья.

Администрация не стала предлагать жильцам компенсацию за жилье, а потребовала насильно выселить омичей и принудительно передать помещение в муниципальную собственность, фактически лишив жилья всех собственников квартиры.

Собственники квартиры подали встречный иск и указали, что готовы съехать из аварийного жилья, если им выплатят сопоставимую стоимость жилья. Омичи отметили, что фактически в квартире проживает четыре семьи, и переезжать всем вместе в новую трехкомнатную квартиру не имеет смысла.

Прокурор Октябрьского округа подержал жителей, и суд встал на сторону омичей. В итоге суд потребовал мэрию выплатить 3 420 431 рубля  пропорционально имевшимся долям на каждого собственника. Отмечается, что деньги омичи могут получить только в течение 30 дней после того, как жилье перейдет в собственность муниципалитета. Двух омичей, которые лишь прописаны в квартире, суд обязал выселить без какой-либо компенсации.

Такой вариант горадминистрацию не устроил, и мэрия обжаловала это решение в Омском областном суде, отметили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Общежитие#Город#Аварийный дом#Расселение#Снос#Снос аварийного дома
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