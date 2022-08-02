Ввели режим «черного неба». Омичи всю ночь задыхались из-за выбросов

В паблике «Проект „Дыши“ Омск» омичи всю ночь жаловались на выбросы. По словам горожан, он чувствовали запах газа и гари. Некоторые отметили, что город затянуло дымкой. В основном неприятные запахи ощущали жители домов, которые находятся на улицах Химиков, Менделеева, Харьковская, 22 Апреля и в Дружино.