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Ввели режим «черного неба». Омичи всю ночь задыхались из-за выбросов

Ввели режим «черного неба». Омичи всю ночь задыхались из-за выбросов

Сегодня, 11:21
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на жуткий запах газа и гари

Рано утром в городе ввели режим НМУ, однако всю ночь омичам было нечем дышать.

Сегодня ночью, 2 августа, в Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Во время режима НМУ вредные вещества плохо рассеиваются. Из-за этого омичи могут чувствовать неприятные запахи. Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что режим НМУ продлится с 0:00 до 10:00.

В паблике «Проект „Дыши“ Омск» омичи всю ночь жаловались на выбросы. По словам горожан, он чувствовали запах газа и гари. Некоторые отметили, что город затянуло дымкой. В основном неприятные запахи ощущали жители домов, которые находятся на улицах Химиков, Менделеева, Харьковская, 22 Апреля и в Дружино.

Как рассказали Городу55 в пресс-службе минприроды Омской области, на автоматизированных постах превышений ПДК не обнаружили.

«Во время режима НМУ промышленные предприятия обязаны снижать количество выбросов в атмосферный воздух на 15-20% при НМУ 1 степени опасности, при 2 степени — 20-40%, при 3 степени 40-60%. Это минимальные требования для промышленных предприятий по снижению выбросов, — уточнили в пресс-службе ведомства. — Для объектов негативного воздействия на атмосферный воздух, относящихся к деятельности по обеспечению электроэнергией, газом и паром, в период НМУ выбросы снижаются на 5-10%, 10-20% и 20-30% соответственно степени опасности. Мероприятия по уменьшению выбросов в период НМУ не должны приводить к аварийной ситуации или угрозе их возникновения».
#Вероника Жукова#Общество#Омск#Выбросы
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