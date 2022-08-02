Попытка вытеснения "унизительной выволочки" от Пекина из глобальной повестки при помощи Сербии оказалась безуспешной. Именно по этой причине Вашингтон будет бороться до последнего, пишет Pravda.Ru.
"Если американский политик направится на остров, как и собирается, наши вооруженные силы могут выпустить очередь по курсу перед самолетом Пелоси в качестве дополнительного предупреждения", — проинформировал военный эксперт из Китая Сун Чжунпин.
Независимые аналитики предполагают, что спикер Конгресса США приземлится с восточного побережья Тайваня, поскольку его намного слабее контролируют китайские военнослужащие. Однако, при таком сценарии Белому дому можно не рассчитывать на медийную победу.