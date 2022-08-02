В Вологодской области нашли пропавших накануне женщину с детьми

В Вологодской области в лесу найдены женщина и ее дети, поиски которых продолжались в течение нескольких дней. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы СУ СКР по региону.
В сообщении пресс-службы отмечается, что пропавшие были обнаружены в Шекснинском районе рядом с урочищем Беспутово вечером. На место оперативно были направлены медики, чтобы оценить состояние здоровья людей и оказать им необходимую помощь.
30 июля стало известно о том, что 52-летняя женщина из Мончегорска пропала вместе с двумя своими детьми в деревне Красково. Сразу же начались поиски людей, правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
На место происшествия прибыли опытные специалисты регионального аппарата СКР и ГУ криминалистики СК РФ. В поисках были задействованы сотрудники МЧС и МВД, волонтеры, представители общественных организаций, которые использовали в работе воздушные транспортные средства и спецтехнику. За ходом поисков лично следил глава регионального СУ СКР.