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В Вологодской области нашли пропавших накануне женщину с детьми

В Вологодской области нашли пропавших накануне женщину с детьми

Вчера, 20:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Все найденные живы.

В Вологодской области в лесу найдены женщина и ее дети, поиски которых продолжались в течение нескольких дней. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы СУ СКР по региону.

В сообщении пресс-службы отмечается, что пропавшие были обнаружены в Шекснинском районе рядом с урочищем Беспутово вечером. На место оперативно были направлены медики, чтобы оценить состояние здоровья людей и оказать им необходимую помощь. 

30 июля стало известно о том, что 52-летняя женщина из Мончегорска пропала вместе с двумя своими детьми в деревне Красково. Сразу же начались поиски людей, правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

На место происшествия прибыли опытные специалисты регионального аппарата СКР и ГУ криминалистики СК РФ. В поисках были задействованы сотрудники МЧС и МВД, волонтеры, представители общественных организаций, которые использовали в работе воздушные транспортные средства и спецтехнику. За ходом поисков лично следил глава регионального СУ СКР.

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