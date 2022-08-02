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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хороший арбуз

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хороший арбуз

Вчера, 21:35
Фото: pxhere.com
По мнению специалистов Роспотребнадзора Московской области, дыни и арбузы желательно приобретать только в специально отведенных для торговли местах, утвержденных органами местного самоуправления.

Эксперты пояснили, что бахчевые культуры лучше не покупать на стихийных прилавках вдоль автомобильных дорог, так как у таких продавцов в большинстве случаев нет документации на товар, которая подтверждала бы его безопасность. А правила хранения продукции не соблюдаются, что приводит к впитыванию арбузами тяжелых металлов из выхлопных газов, что может представлять опасность для здоровья. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Вести Подмосковья».

Если же с местом, где продаются арбузы и дыни, все в порядке, то следующее, на что необходимо обратить внимание — условия их реализации. В частности, торговый объект должен иметь вывеску с информацией о продавце и графиком работы точки. А еще у продавца должны быть в наличии все необходимые документы. Сами же арбузы и дыни не должны иметь повреждений или разрезов, так как при этом высока вероятность попадания внутрь различных болезнетворных бактерий.

Определить, созрел ли арбуз, можно по его внешнему виду. В Роспотребнадзоре объяснили, что зрелая ягода будет покрыта твердой блестящей коркой, а усик и плодоножка у него будут сухими. Кроме того, при сдавливании арбуза руками можно услышать хруст. А еще на боку спелого арбуза можно увидеть желтое или белое пятно, но при этом оно не должно быть очень большим, так как это свидетельствует о нехватке солнечного света и о том, что ягода будет несладкой.

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