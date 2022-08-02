В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хороший арбуз

Определить, созрел ли арбуз, можно по его внешнему виду. В Роспотребнадзоре объяснили, что зрелая ягода будет покрыта твердой блестящей коркой, а усик и плодоножка у него будут сухими. Кроме того, при сдавливании арбуза руками можно услышать хруст. А еще на боку спелого арбуза можно увидеть желтое или белое пятно, но при этом оно не должно быть очень большим, так как это свидетельствует о нехватке солнечного света и о том, что ягода будет несладкой.