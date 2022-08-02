В пригороде Омска «КАМАЗ» сбил 8-летнего мальчика

В Омском районе госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах наезда на 8-летнего мальчика в микрорайоне «Ясная Поляна» в селе Троицкое.
«В понедельник, 1 августа, около 13:50 в селе Троицкое 61-летний водитель «КАМАЗа» ехал по прилегающей территории в районе дома № 4 по улице Школьный бульвар, где и допустил наезд на ребенка», — пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области.
В результате наезда школьник получил различные травмы и ему понадобилась помощь медиков.
Установлено, что в момент ДТП водитель большегруза был трезв.