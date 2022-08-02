Город55
ГлавноеВсе новости
В пригороде Омска «КАМАЗ» сбил 8-летнего мальчика

В пригороде Омска «КАМАЗ» сбил 8-летнего мальчика

Сегодня, 10:04
Фото: 1MI
По данным силовиков, ребенку понадобилась помощь медиков.

В Омском районе госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах наезда на 8-летнего мальчика в микрорайоне «Ясная Поляна» в селе Троицкое. 

«В понедельник, 1 августа, около 13:50 в селе Троицкое 61-летний водитель «КАМАЗа» ехал по прилегающей территории в районе дома № 4 по улице Школьный бульвар, где и допустил наезд на ребенка», — пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области. 

В результате наезда школьник получил различные травмы и ему понадобилась помощь медиков. 

Установлено, что в момент ДТП водитель большегруза был трезв. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#ДТП#Дети#Ребенок#ГИБДД
Подпишитесь
В Омске вынесут приговор экс-полицейскому, который устроил ДТП у метромоста и сбежал
Бывший силовик предлагал пострадавшим почти 2 млн рублей, но прокуратура не приняла примирение сторон.
Сегодня, 17:31
Самарский олигарх выкупил часть имущества ПК «Оша» под Омском
Имущество продовольственного комплекса ушло с торгов почти за 150 млн рублей.
Сегодня, 19:24
Бывшего главу «Омсктрансстроя» Себелева снова объявили в розыск
Бывший руководитель предприятия три года скрывается от суда.
Сегодня, 18:56
Омским чиновникам и бюджетникам снова подняли зарплаты
Сегодня, 09:03
«Трешка» на четыре семьи. В Омске пытаются насильно расселить аварийный дом
Дом признали аварийным шесть лет назад, но собственники не торопятся выезжать — им не нравятся квартиры, которые мэрия предлагает им вместо старых.
Сегодня, 16:17
Омских десантников предостерегли от купания в фонтанах
Мэр Сергей Шелест заявил, что если десантники будут купаться в фонтанах, в них снова отключат воду.
Сегодня, 10:26