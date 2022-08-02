В Польше продлили действие режима кибернетической угрозы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продлил до 31 августа действие режимов террористической и кибернетической угроз, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Правительственный центр безопасности Польши.
В сообщении отмечается, что постановлением премьер-министра до 31 августа 2022 года, до 23:59, продлевается срок действия III степени угрозы CRP (CHARLIE–CRP) и второй степени угрозы тревоги BRAVO. Также указывается, что уровни угрозы действуют на территории всей страны.
Режимы кибернетической и террористической угроз — сигналы для служб о необходимости соблюдать готовность. Уровень кибернетической опасности CHARLIE-CRP — третий из четырех возможных. Аварийная степень BRAVO — вторая из четырех возможных уровней. Он объявляется при появлении информации о потенциальной угрозе, администрация государства в этом случае обязана проявлять особую бдительность.