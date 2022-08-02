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В Польше продлили действие режима кибернетической угрозы

В Польше продлили действие режима кибернетической угрозы

Вчера, 20:13
Фото: pxhere.com
Глава правительства Польши распорядился о продлении на месяц режима террористической и кибернетической угроз.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продлил до 31 августа действие режимов террористической и кибернетической угроз, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Правительственный центр безопасности Польши.

В сообщении отмечается, что постановлением премьер-министра до 31 августа 2022 года, до 23:59, продлевается срок действия III степени угрозы CRP (CHARLIE–CRP) и второй степени угрозы тревоги BRAVO. Также указывается, что уровни угрозы действуют на территории всей страны.

Режимы кибернетической и террористической угроз — сигналы для служб о необходимости соблюдать готовность. Уровень кибернетической опасности CHARLIE-CRP — третий из четырех возможных. Аварийная степень BRAVO — вторая из четырех возможных уровней. Он объявляется при появлении информации о потенциальной угрозе, администрация государства в этом случае обязана проявлять особую бдительность.

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