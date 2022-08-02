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В Петербурге на праздновании Дня ВМФ задержали агрессивного мужчину

В Петербурге на праздновании Дня ВМФ задержали агрессивного мужчину

Вчера, 20:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi
На празднике в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге задержан агрессивный мужчина.

31 июля в Санкт-Петербурге, в День ВМФ, на Дворцовой площади задержали мужчину, который вел себя агрессивно по отношению к окружающим, пишет 360tv.ru, ссылаясь на сообщение пресс-службы регионального ГУ Росгвардии.

На мужчину, который вел себя неадекватно, обратила внимание жительница Петербурга. Она вынуждена была просить о помощи сотрудников Росгвардии. Военнослужащими специального моторизированного полка агрессивный участник праздника был задержан, однако перед этим он успел оскорбить стражей порядка и даже оказать им сопротивление. Росгвардейцам пришлось применять для задержания мужчины наручники, после чего он был передан сотрудникам правоохранительных органов. 

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