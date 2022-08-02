В Петербурге на праздновании Дня ВМФ задержали агрессивного мужчину

На мужчину, который вел себя неадекватно, обратила внимание жительница Петербурга. Она вынуждена была просить о помощи сотрудников Росгвардии. Военнослужащими специального моторизированного полка агрессивный участник праздника был задержан, однако перед этим он успел оскорбить стражей порядка и даже оказать им сопротивление. Росгвардейцам пришлось применять для задержания мужчины наручники, после чего он был передан сотрудникам правоохранительных органов.