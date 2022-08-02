В Пакистане из-за сильных ливней начались каменные водопады

В условиях сильных осадков в Пакистане появились каменные реки, которые в горной местности буквально обрушиваются вниз, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на местные СМИ.
Жуткие кадры каменных водопадов, снятые жителями Пакистана, уже появились в сети. На них видно, как лавина захлестывает мост и несется, сметая все на своем пути.
В местных СМИ сообщают, что в юго-западных районах страны проливные дожди стали причиной наводнения. Жертвами стихии стали более 120 человек. Наиболее серьезно от наводнения пострадала провинция Белуджистан — там стихия уничтожила тысячи жилых домов, переправы, мосты. Некоторые районы оказались полностью заблокированными, и жителей оттуда пришлось эвакуировать на вертолетах. В настоящее время они находятся во временных палаточных лагерях.