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В Пакистане из-за сильных ливней начались каменные водопады

В Пакистане из-за сильных ливней начались каменные водопады

Вчера, 20:24
Фото: piqsels.com
Жертвами наводнения стали более 120 человек.

В условиях сильных осадков в Пакистане появились каменные реки, которые в горной местности буквально обрушиваются вниз, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на местные СМИ.

Жуткие кадры каменных водопадов, снятые жителями Пакистана, уже появились в сети. На них видно, как лавина захлестывает мост и несется, сметая все на своем пути.

В местных СМИ сообщают, что в юго-западных районах страны проливные дожди стали причиной наводнения. Жертвами стихии стали более 120 человек. Наиболее серьезно от наводнения пострадала провинция Белуджистан — там стихия уничтожила тысячи жилых домов, переправы, мосты. Некоторые районы оказались полностью заблокированными, и жителей оттуда пришлось эвакуировать на вертолетах. В настоящее время они находятся во временных палаточных лагерях.

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