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В Омске с разницей в несколько часов нашли тела двух мужчин

В Омске с разницей в несколько часов нашли тела двух мужчин

Вчера, 15:17
Фото: 1MI
Никаких следов насилия на теле судмедэксперты не обнаружили.

В Омске следователи регионального СК разбираются в обстоятельствах смерти двух мужчин, тела которых были обнаружены в понедельник, 1 августа.

«В 17 часов поступило сообщение о том, что возле одного из домов по проспекту Мира обнаружено тело 33-летнего мужчины. По заключению судмедэксперта, на трупе внешних признаков насильственной смерти не обнаружено», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Через четыре часа аналогичное сообщение пришло уже с улицы Волочаевской. Там около 21:51 в гараже возле дома № 19а был найден труп 63-летнего пенсионера. Никакого криминала на теле эксперты также не нашли.

По факту обоих инцидентов проводится проверка.

#Василий Попов#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Следственный комитет#Труп#Криминал
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