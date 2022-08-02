В Омске с разницей в несколько часов нашли тела двух мужчин

В Омске следователи регионального СК разбираются в обстоятельствах смерти двух мужчин, тела которых были обнаружены в понедельник, 1 августа.
«В 17 часов поступило сообщение о том, что возле одного из домов по проспекту Мира обнаружено тело 33-летнего мужчины. По заключению судмедэксперта, на трупе внешних признаков насильственной смерти не обнаружено», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Через четыре часа аналогичное сообщение пришло уже с улицы Волочаевской. Там около 21:51 в гараже возле дома № 19а был найден труп 63-летнего пенсионера. Никакого криминала на теле эксперты также не нашли.
По факту обоих инцидентов проводится проверка.