В Омске открываются интерактивные АЗС «Газпромнефть»

АЗС отличает современный дизайн, концептуальная планировка торгового зала с выделенной зоной кафе, наличие медиаэкранов, встроенных в фасады и стелу, широкий набор актуальных цифровых сервисов.
Заправочные станции работают по системе постоплаты, при которой клиенты самостоятельно или при помощи заправщиков сначала заправляют автомобили, а затем оплачивают топливо за наличный расчет, банковской картой, по мобильному приложению, с помощью системы быстрых платежей по QR-коду. Благодаря принципу постоплаты скорость обслуживания клиентов на АЗС увеличивается вдвое. Для оплаты покупок вне очереди на АЗС установлены кассы самообслуживания.
На АЗС расположены магазины с широким ассортиментом товаров, из которых около 10% составляет продукция под собственными торговыми марками G-Drive и «Сеть АЗС «Газпромнефть». Самым популярным товаром кафе на АЗС остается кофе. Для удобства посетителей на каждой из обновленных заправочных станций установлены сразу 2 кофе-машины, где клиенты могут приготовить один из 11 видов горячих напитков, в том числе, по собственному рецепту, воспользовавшись опцией «Личный бариста» в мобильном приложении.
Пользователям мобильного приложения «АЗС «Газпромнефть» доступен сервис отправки электронного чека на e-mail. Он не только ускоряет обслуживание, но и избавляет от необходимости хранить историю покупок в бумажных чеках. Услугу подключили порядка 50 тыс. омских автомобилистов.
1 августа председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов в рамках рабочего визита в Омск протестировал цифровые сервисы на интерактивной АЗС «Газпромнефть» на бульваре Архитекторов.
«Модернизация сети АЗС „Газпромнефть“ — это одно из направлений инвестиций компании в социальную инфраструктуру Омска. Уже этой осенью откроет двери новая многофункциональная G-Drive Арена. А по дороге на домашние матчи „Авангарда“ омичи смогут не только быстро и комфортно заправиться, но и купить атрибутику клуба, выпить кофе или сделать это непосредственно на арене, где также будут представлены топовые позиции кафе АЗС», — отметил Александр Крылов.
Всего в Омске до конца года в интерактивном формате будут запущены 11 АЗС «Газпромнефть»*. Построить удобный маршрут до заправочной станции и выбрать оптимальный для себя набор сервисов можно в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть».
*Перечень обновляемых АЗС: