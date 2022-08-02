В Омске открываются интерактивные АЗС «Газпромнефть»

На АЗС расположены магазины с широким ассортиментом товаров, из которых около 10% составляет продукция под собственными торговыми марками G-Drive и «Сеть АЗС «Газпромнефть». Самым популярным товаром кафе на АЗС остается кофе. Для удобства посетителей на каждой из обновленных заправочных станций установлены сразу 2 кофе-машины, где клиенты могут приготовить один из 11 видов горячих напитков, в том числе, по собственному рецепту, воспользовавшись опцией «Личный бариста» в мобильном приложении.