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В Омске открываются интерактивные АЗС «Газпромнефть»

В Омске открываются интерактивные АЗС «Газпромнефть»

Вчера, 15:24
Фото: сеть АЗС "Газпромнефть"
Три автозаправочных станции «Газпромнефть» в интерактивном формате заработали в Омске. Обновленные АЗС расположены по адресам: ул. Химиков, 60, корпус 1; ул. 1-й Красной звезды, 53; бульвар Архитекторов, 18.

АЗС отличает современный дизайн, концептуальная планировка торгового зала с выделенной зоной кафе, наличие медиаэкранов, встроенных в фасады и стелу, широкий набор актуальных цифровых сервисов.

Заправочные станции работают по системе постоплаты, при которой клиенты самостоятельно или при помощи заправщиков сначала заправляют автомобили, а затем оплачивают топливо за наличный расчет, банковской картой, по мобильному приложению, с помощью системы быстрых платежей по QR-коду. Благодаря принципу постоплаты скорость обслуживания клиентов на АЗС увеличивается вдвое. Для оплаты покупок вне очереди на АЗС установлены кассы самообслуживания.

Фото: сеть АЗС "Газпромнефть"

На АЗС расположены магазины с широким ассортиментом товаров, из которых около 10% составляет продукция под собственными торговыми марками G-Drive и «Сеть АЗС «Газпромнефть». Самым популярным товаром кафе на АЗС остается кофе. Для удобства посетителей на каждой из обновленных заправочных станций установлены сразу 2 кофе-машины, где клиенты могут приготовить один из 11 видов горячих напитков, в том числе, по собственному рецепту, воспользовавшись опцией «Личный бариста» в мобильном приложении.

Пользователям мобильного приложения «АЗС «Газпромнефть» доступен сервис отправки электронного чека на e-mail. Он не только ускоряет обслуживание, но и избавляет от необходимости хранить историю покупок в бумажных чеках. Услугу подключили порядка 50 тыс. омских автомобилистов.

1 августа председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов в рамках рабочего визита в Омск протестировал цифровые сервисы на интерактивной АЗС «Газпромнефть» на бульваре Архитекторов.

Фото: сеть АЗС "Газпромнефть"
«Модернизация сети АЗС „Газпромнефть“ — это одно из направлений инвестиций компании в социальную инфраструктуру Омска. Уже этой осенью откроет двери новая многофункциональная G-Drive Арена. А по дороге на домашние матчи „Авангарда“ омичи смогут не только быстро и комфортно заправиться, но и купить атрибутику клуба, выпить кофе или сделать это непосредственно на арене, где также будут представлены топовые позиции кафе АЗС», — отметил Александр Крылов.

Всего в Омске до конца года в интерактивном формате будут запущены 11 АЗС «Газпромнефть»*. Построить удобный маршрут до заправочной станции и выбрать оптимальный для себя набор сервисов можно в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть».

*Перечень обновляемых АЗС:

  • АЗС № 17, ул. Химиков, 60, корп. 1
  • АЗС № 19, ул. 1-й Красной Звезды, 53
  • АЗС № 20, бул. Архитекторов, 18
  • АЗС № 68, пос. Карьер, 817 км Новосибирского тракта (Челябинск-Новосибирск)
  • АЗС № 9, ул. Ватутина, 24/7
  • АЗС № 40, бул. Архитекторов, 30
  • АЗС № 132, ул. 10 лет Октября, 90/1
  • АЗС № 131, ул. Перелета, 10
  • АЗС № 49, ул. Березовая, 1
  • АЗС № 1, ул. Маршала Жукова, 154/1
  • АЗС № 5, ул. Суворова, 109
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