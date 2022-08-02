В Омске на две недели перекроют улицу из-за ремонта теплотрассы

Из-за перекрытия дороги изменятся схемы движения транспорта. В частности, автобусы маршрута №42 поедут по улицам Богдана Хмельницкого, 2-й Транспортной, 6-й Линии, 3-й Транспортной, а затем по обычной схеме. Что касается трамваев №2, то в указанный промежуток времени они ездить не будут.