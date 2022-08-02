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В Омске на две недели перекроют улицу из-за ремонта теплотрассы

В Омске на две недели перекроют улицу из-за ремонта теплотрассы

Сегодня, 13:47
Фото: 1MI

В Омске перекроют 3-ю Транспортную из-за ремонта труб

Улицу 3-ю Транспортную собираются закрыть для всех видов транспорта.

В Омске с 8:00 5 августа до 20:00 18 августа будет закрыта для транспорта улица 3-я Транспортная. Перекрытие дороги связано с ремонтом труб на тепловых сетях. По перекрытие попадет участок от улицы Богдана Хмельницкого до улицы 6-я Линия. 

Из-за перекрытия дороги изменятся схемы движения транспорта. В частности, автобусы маршрута №42 поедут по улицам Богдана Хмельницкого, 2-й Транспортной, 6-й Линии, 3-й Транспортной, а затем по обычной схеме. Что касается трамваев №2, то в указанный промежуток времени они ездить не будут.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Перекрытие дорог#Транспорт
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