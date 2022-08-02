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В конце августа магазины H&M устроят распродажу

В конце августа магазины H&M устроят распродажу

Вчера, 21:36
Фото: vk.com/hmrussia
Крупнейшая в Европе шведская розничная сеть по торговле одеждой H&M в конце нынешнего месяца откроет свои двери для распродажи. Ранее по сети ходила информация, что компания планировала начать распродавать вещи с 1 августа, но этого не произошло.

Также некоторое время назад заявлялось, что ритейлер планирует открыть магазины временно, чтобы продать оставшиеся в наличии товары. Кроме того, по сети распространялись заявления, что речь идет не о распродаже, а о реализации одежды и аксессуаров по полной стоимости. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на телеканал «Москва 24».

Напомним, компания H& M после начала спецоперации на Украине приостановила работу в России. Однако о полном прекращении деятельности компании на территории Российской Федерации стало известно лишь 18 июля. В H& M заявили, что причина такого решения — операционные проблемы и неопределенность.

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