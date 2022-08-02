В конце августа магазины H&M устроят распродажу

Также некоторое время назад заявлялось, что ритейлер планирует открыть магазины временно, чтобы продать оставшиеся в наличии товары. Кроме того, по сети распространялись заявления, что речь идет не о распродаже, а о реализации одежды и аксессуаров по полной стоимости. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на телеканал «Москва 24».
Напомним, компания H& M после начала спецоперации на Украине приостановила работу в России. Однако о полном прекращении деятельности компании на территории Российской Федерации стало известно лишь 18 июля. В H& M заявили, что причина такого решения — операционные проблемы и неопределенность.