В конце августа магазины H&M устроят распродажу

Также некоторое время назад заявлялось, что ритейлер планирует открыть магазины временно, чтобы продать оставшиеся в наличии товары. Кроме того, по сети распространялись заявления, что речь идет не о распродаже, а о реализации одежды и аксессуаров по полной стоимости. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на телеканал «Москва 24».