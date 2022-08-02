В Еврейской АО открыли после реконструкции станцию “Биробиджан-2”

Мероприятие по случаю ввода в эксплуатацию объекта «Реконструкция станции Биробиджан 2 Дальневосточной железной дороги со строительством путей экипировки тепловозов» прошло в торжественной обстановке.
Объект построили в рамках реализации программы, предусматривающей развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, сообщают корреспонденты eaomedia.ru.
«Сегодня знаменательное событие. В преддверии Дня железнодорожника хочу вас поздравить с наступающим праздником. Восточный вектор политики, который провозгласил президент России Владимир Владимирович Путин, в действии, - заявил Гольдштейн. - Мы сегодня присутствуем при открытии одного из объектов в рамках восточного полигона. Это позволит нормально эксплуатировать мост Нижнеленинское – Тунцзян, по которому пойдут грузы в Китайскую Народную Республику и в Российскую Федерацию».
Губернатор поблагодарил всех участников проекта за высокий профессионализм и назвал их лучшими в своем деле. Руководителю Дальневосточной железной дороги Евгению Вейде глава региона вручил макет карты ЕАО, выразив ему благодарность за внесение особого вклада в обеспечение безопасности на всех подведомственных объектах.
Гольдштейн перечислил: 15 километров контактной подвески, три новых приемоотправочных пути на 71 условный вагон, а также около трех десятков стрелочных переводов. Речь идет в данном случае о весьма перспективном объеме до 10 миллионов тонн грузов ежегодно, подчеркнул руководитель ЕАО.
Нагрузка на Транссибирскую магистраль будет в итоге в значительной степени снижена, отметил в свою очередь Вейде. Он наградил именными часами производителя работ строительно-монтажного поезда № 178 Владимира Новосельцева и старшего электромеханика Хабаровской дистанции электроснабжения Владимира Тумайкина за стабильно высокие показатели трудовой деятельности, внесение особого вклада в обеспечение безопасности движения и непосредственное активное участие в реализации проекта по строительству важного объекта «Биробиджан 2».
Почетные грамоты вручили начальнику строительно-монтажного поезда № 178 Роману Лысаку, а также производителям работ строительно-монтажного поезда № 178 Антону Новикову и Сергею Тютюникову. Благодарности от начальника ДВЖД получили 12 сотрудников ведомства.
Торжественная церемония открытия железнодорожной станции Биробиджан 2 завершилась выступлением солиста шоу-группы «Планета Голливуд» Михаила Жука.