В Еврейской АО открыли после реконструкции станцию “Биробиджан-2”

«Сегодня знаменательное событие. В преддверии Дня железнодорожника хочу вас поздравить с наступающим праздником. Восточный вектор политики, который провозгласил президент России Владимир Владимирович Путин, в действии, - заявил Гольдштейн. - Мы сегодня присутствуем при открытии одного из объектов в рамках восточного полигона. Это позволит нормально эксплуатировать мост Нижнеленинское – Тунцзян, по которому пойдут грузы в Китайскую Народную Республику и в Российскую Федерацию».