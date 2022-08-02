Город55
ГлавноеВсе новости
У филармонии в центре Омска водитель неудачно развернулся и снес столб

У филармонии в центре Омска водитель неудачно развернулся и снес столб

Вчера, 18:30
Фото: Город55
В аварии пострадала женщина и оказался сломан столб.

В самом центре Омска, напротив концертного зала филармонии со стороны улицы Ленина, в полдень  августа случилась серьезная авария с пострадавшими. Как выяснил Город55, водитель Hyundai Solaris ехал со стороны улицы Броз Тито и хотел повернуть налево, но не занял крайнее левое положение.

Во время совершения маневра в машину врезался другой автомобиль Toyota. После этого Hyundai откинуло на препятствие - ограждение и светофор. В итоге светофор оказался сломан, а 61-летняя пассажирка Hyundai получила травмы. 

Проводится проверка, уточнили в пресс-службе омской Госавтоинспекции. 

Фото: Город55
#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Авария#ДТП#Светофор#Филармония
Подпишитесь
В Омске вынесут приговор экс-полицейскому, который устроил ДТП у метромоста и сбежал
Бывший силовик предлагал пострадавшим почти 2 млн рублей, но прокуратура не приняла примирение сторон.
Вчера, 17:31
Самарский олигарх выкупил часть имущества ПК «Оша» под Омском
Имущество продовольственного комплекса ушло с торгов почти за 150 млн рублей.
Вчера, 19:24
Бывшего главу «Омсктрансстроя» Себелева снова объявили в розыск
Бывший руководитель предприятия три года скрывается от суда.
Вчера, 18:56
Омским чиновникам и бюджетникам снова подняли зарплаты
Вчера, 09:03
«Трешка» на четыре семьи. В Омске пытаются насильно расселить аварийный дом
Дом признали аварийным шесть лет назад, но собственники не торопятся выезжать — им не нравятся квартиры, которые мэрия предлагает им вместо старых.
Вчера, 16:17
Омских десантников предостерегли от купания в фонтанах
Мэр Сергей Шелест заявил, что если десантники будут купаться в фонтанах, в них снова отключат воду.
Вчера, 10:26