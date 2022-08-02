У филармонии в центре Омска водитель неудачно развернулся и снес столб

В самом центре Омска, напротив концертного зала филармонии со стороны улицы Ленина, в полдень августа случилась серьезная авария с пострадавшими. Как выяснил Город55, водитель Hyundai Solaris ехал со стороны улицы Броз Тито и хотел повернуть налево, но не занял крайнее левое положение.
Во время совершения маневра в машину врезался другой автомобиль Toyota. После этого Hyundai откинуло на препятствие - ограждение и светофор. В итоге светофор оказался сломан, а 61-летняя пассажирка Hyundai получила травмы.
Проводится проверка, уточнили в пресс-службе омской Госавтоинспекции.