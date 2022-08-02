Тело утонувшего 10-летнего ребенка нашли на очистных сооружениях

Как стало известно Городу55, сегодня в Омске обнаружили тело 10-летнего мальчика, который утонул в Иртыше в пятницу. Тело вынесло к очистным сооружениям.
О пропаже ребенка сообщила бабушка мальчика в пятницу поздно вечером. Выяснилось, что днем он вместе с братом пошел на Иртыш, но домой вернулся только один ребенок. Брат побоялся рассказать, что случилось. О том, что мальчика затянуло в яму и унесло течением, он рассказал уже в беседе с полицейскими.
Ночью на берегу нашли сланцы, кепку и рюкзак, с которыми мальчик ушел на прогулку. Тело ребенка сразу найти не удалось.
Известно, что мальчиков воспитывали бабушка с дедушкой, семья значится благополучной. По факту пропажи школьника возбудили уголовное дело.
Напомним, похожий несчастный случай произошел на прошлой неделе: 11-летний мальчик пошел с друзьями купаться на Омь и не вернулся. Друзья также испугались и не стали рассказывать взрослым, что произошло.