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Тело утонувшего 10-летнего ребенка нашли на очистных сооружениях

Тело утонувшего 10-летнего ребенка нашли на очистных сооружениях

Вчера, 17:39
Фото: 1MI
Мальчик с братом пошли купаться на Иртыш, и его затянуло в донную яму.

Как стало известно Городу55, сегодня в Омске обнаружили тело 10-летнего мальчика, который утонул в Иртыше в пятницу. Тело вынесло к очистным сооружениям.

О пропаже ребенка сообщила бабушка мальчика в пятницу поздно вечером. Выяснилось, что днем он вместе с братом пошел на Иртыш, но домой вернулся только один ребенок. Брат побоялся рассказать, что случилось. О том, что мальчика затянуло в яму и унесло течением, он рассказал уже в беседе с полицейскими.

Ночью на берегу нашли сланцы, кепку и рюкзак, с которыми мальчик ушел на прогулку. Тело ребенка сразу найти не удалось.
 
Известно, что мальчиков воспитывали бабушка с дедушкой, семья значится благополучной. По факту пропажи школьника возбудили уголовное дело.

Напомним, похожий несчастный случай произошел на прошлой неделе: 11-летний мальчик пошел с друзьями купаться на Омь и не вернулся. Друзья также испугались и не стали рассказывать взрослым, что произошло.

 

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#Новости#Происшествия#Полиция#Ливень#Ольга Акамова
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