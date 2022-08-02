Тело утонувшего 10-летнего ребенка нашли на очистных сооружениях

О пропаже ребенка сообщила бабушка мальчика в пятницу поздно вечером. Выяснилось, что днем он вместе с братом пошел на Иртыш, но домой вернулся только один ребенок. Брат побоялся рассказать, что случилось. О том, что мальчика затянуло в яму и унесло течением, он рассказал уже в беседе с полицейскими.