Сэкономить на бухгалтерии и не наделать ошибок...

Крайне важно прежде всего понять, по каким принципам Вы будете принимать решение по выбору аутсорсинговой бухгалтерской компании. Первое, что приходит на ум, поговорить с партнёрами по бизнесу, друзьями и знакомыми. Вы получите кое-какие рекомендации, однако не обольщайтесь. То, что подошло Вашим друзьям, или знакомым, может не подойти Вам, а останавливая свой выбор на бухгалтерской компании-аутсорсере, вы, фактически доверяете своим знакомым, а не делаете осознанный выбор. Проблема, конечно, кроется ещё и в том, что для принятия решения просто не хватает информации. Для многих собственников бизнеса бухгалтерия – своеобразный «чёрный ящик», процессы внутри которого малопонятны и иногда даже могут вредить бизнесу. Что мы знаем о бухгалтерии? Постоянные поездки в ФСС, налоговую, фразы «меня не трогать, у меня отчётность» и т.п.
Тем не менее, критерии для выбора все-таки нужны, и предприниматели обычно выбирают для себя наиболее понятные. Дадим рекомендации по некоторым из них.
Стоимость бухгалтерского обслуживания
Соблазн найти самоё дешёвое предложение на рынке велик. Однако, не торопитесь принимать решение. Важно понять, что входит в эту цену. Зачастую выгодные предложения сильно ограничены в перечне услуг, которые Вам необходимы. К примеру, Вы заменили своего штатного бухгалтера на компанию, которая пообещала оказывать Вам бухгалтерское и налоговое сопровождение бизнеса. Всё бы ничего, но ведь как быть с теми функциями, которые «повисли в воздухе»?
Вот некоторые из них:
Кроме этого, деятельность в большинстве компаний нестабильна. С документами «то густо, то пусто», и это должно быть учтено в цене. Плавающая цена, которая зависит от объёма Вашего бизнеса – наиболее интересная модель. Обратите на это внимание.
Расположение бухгалтерской компании
Привычка иметь бухгалтера «под боком» понятна. Любое задание выполняется сразу же, можно всегда накоротке обсудить возникшие вопросы. Как показывает наша практика аутсорсинга бухгалтерских услуг, системный подход к организации удалённого бухгалтерского обслуживания снимает все вопросы по близкому нахождению бухгалтера. Бухгалтер нужен профессиональный, а не близко сидящий, тем более в современных условиях, при наличии интернета, мессенджеров, CRM и прочих коммуникативных удовольствий.
Реализация возможных «серых» и «черных» налоговых схем
В среде предпринимателей можно то тут то там услышать про некие схемы, которые позволяют оптимизировать (давайте говорить прямо – уменьшить) налоги практически до нуля. Все эти «чудеса» зачастую могут иметь отрицательный эффект. Опытный и авторитетный (!) бухгалтер способен донести до собственника бизнеса свою позицию по правильности ведения бухгалтерского учёта, уменьшив его риски, однако бывают случаи, когда бухгалтерия просто робко выполняет то, что ей велит руководитель, не задумываясь о последствиях. Ответственность при этом приходится нести всем. Выход один — если ответственность ваша, то стоит вникнуть во все предлагаемые схемы и убедиться в их соответствии текущему законодательству. Поинтересуйтесь у компании-аутсорсера про финансовую ответственность. Кто будет платить за возможные ошибки?
Ожидание от бухгалтера-аутсорсера небухгалтерской работы
Не секрет, что во многих компаниях существует правило, когда бухгалтер выполняет все работы, связанные с любыми документами. Кому, как не ему, во всем этом разобраться? Однако есть документы, которые не имеют отношения к бухгалтерии, например:
И это далеко не полный перечень.
Справедливости ради необходимо отметить, что для многих небольших компаний требуется не все и не часто. Но, велико разочарование, когда оказывается, что эта работа не выполнялась вовсе и бухгалтерская организация берет дополнительные деньги за ее выполнение. Если вы ожидаете, что это входит в зону ответственности бухгалтерского аутсорсинга, перед заключением договора поинтересуйтесь, есть ли эти услуги у них.
Замена главного бухгалтера или всей бухгалтерии на компанию бухгалтерского аутсорсинга — серьезный шаг и требует всесторонней оценки.
К сожалению, ошибки при выборе аутсорсинговой компании могут привести к разочарованию в принятом решении, накоплению негатива, а вместе с этим и к появлению новых проблем. И в такой ситуации новые любые нововведения принимаются собственниками бизнеса всё сложнее…
А ведь основное предназначение бухгалтерского обслуживания — обеспечить бесперебойный бухгалтерский и налоговый учет в строгом соответствии с законодательством и при соблюдении интересов бизнеса. Бухгалтерия — узкая профессиональная сфера, не связанная напрямую с деятельностью компании, поэтому и доверить ее лучше экспертам своего дела, которые посвятили свою жизнь этой непростой профессии.
Шутковский Юрий, 1С Бухобслуживание. Совместные решения.
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