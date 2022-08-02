Сэкономить на бухгалтерии и не наделать ошибок...

Крайне важно прежде всего понять, по каким принципам Вы будете принимать решение по выбору аутсорсинговой бухгалтерской компании. Первое, что приходит на ум, поговорить с партнёрами по бизнесу, друзьями и знакомыми. Вы получите кое-какие рекомендации, однако не обольщайтесь. То, что подошло Вашим друзьям, или знакомым, может не подойти Вам, а останавливая свой выбор на бухгалтерской компании-аутсорсере, вы, фактически доверяете своим знакомым, а не делаете осознанный выбор. Проблема, конечно, кроется ещё и в том, что для принятия решения просто не хватает информации. Для многих собственников бизнеса бухгалтерия – своеобразный «чёрный ящик», процессы внутри которого малопонятны и иногда даже могут вредить бизнесу. Что мы знаем о бухгалтерии? Постоянные поездки в ФСС, налоговую, фразы «меня не трогать, у меня отчётность» и т.п.