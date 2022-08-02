Сбежавший водитель, зарплаты бюджетников и платная парковка. Что случилось в Омске

Новость №1. Судебная. Стали известны подробности аварии у метромоста, участником которой оказался бывший полицейский. Он сбежал с места аварии, а потом предлагал пострадавшим почти 2 млн рублей за примирение сторон, но прокуратура настаивает на реальном сроке.
Новость №2. Доходная. Омским чиновникам и бюджетникам снова подняли зарплаты. На этот раз им собираются платить на 10% больше. Индексация состоялась 1 августа этого года.
Новость № 3. Авангардная. Возле новой «Арены» в Омске откроется платная парковка, но это не значит, что омичам придется тратиться на ее использование. Председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов рассказал, как жители будут добираться, но главной спортивной арены города.