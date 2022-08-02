Рано утром из Омска не смогли вылететь несколько самолетов

Сегодня утром, 2 августа, в Омском аэропорту задержали вылеты сразу нескольких самолетов. Так, рейс авиакомпании Red Wings должен был вылететь в Екатеринбург в 8:00. Однако отправление самолета задержали на 1 час 40 минут. Вылет перенесли на 9:40.
Аналогичная ситуация произошла с рейсом в Москву. Самолет «Уральских авиалиний» должен был вылететь в столичный аэропорт Шереметьево в 6:35. Рейс задержали на 40 минут. В результате вылет перенесли на 7:15.
Кроме того, произошла задержка рейса в Турцию (Анталья). По расписанию вылет должен был произойти в 6:30, но он отправился из Омска только в 7:14.