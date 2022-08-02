Порядка 60% всей гумпомощи для Донбасса собрали реготделения “Единой России”

В этот показатель не входит помощь Министерства обороны. Об этом рассказал в своем выступлении на заседании бюро высшего совета ЕР Андрей Турчак – секретарь генсовета партии, сообщает rostovgazeta.ru.
По словам Турчака, в Донбассе и на освобожденных территориях функционируют специальные гуманитарные центры ЕР, всего их 37. В Луганской народной республике работают 10 из этих центров, в Донецкой – 15, остальные 12 распределены на территориях Запорожской и Харьковской областей. Гуманитарные пункты партии оказали помощь более 400 000 человек. Известно, что за каждую территорию отвечает закрепленный за ней депутат Госдумы.
Также в ходе заседания Турчак рассказал о работе меднаправления, которым руководит Дмитрий Хубезов, председатель Комитета Государственной думы по охране здоровья. Уже более 420 медиков поработали под его управлением. При гуманитарных центрах ЕР созданы медицинские кабинеты, куда могут обращаться военные и мирные жители.
Турчак отметил, что в значительной степени реализации медицинского направления посодействовали Московский государственный университет и лично его ректор Виктор Садовничий. Благодаря их поддержке партия оснастила оборудованием для телемедицины центры в Купянске, Северодонецке и Мариуполе. Посредством терминалов посетители проходят первичную диагностику. Также здесь можно снять кардиограмму и измерить артериальное давление. Все данные передаются онлайн для получения дальнейших консультаций профессоров из МГУ и профильных специалистов.
Отдельное внимание Турчак уделил акции «Книги — Донбассу», которую партия проводит при поддержке Минпросвещения России. Более 150 тысяч экземпляров было отправлено в Донбасс и на освобожденные территории. Одним из важных направлений работы партии является также организация детского досуга. Для детей создали специальные спортивные и творческие центры в Луганске, Алчевске, Купянске и Старобельске. Вожатыми здесь работают добровольцы.
В целом в Донбассе и на освобожденных территориях уже поработало более тысячи представителей добровольческого движения из МГЕР и «Волонтерской Роты». Организация «Молодая Гвардия ЕР» создала свои подразделения в ЛДНР.
Актуальным направлением для партии остается помощь беженцам. Вынужденных переселенцев размещают в пунктах временного размещения. Сейчас в 59 российских субъектах развернуто 647 таких пунктов. На официальном сайте партии ER.RU сообщается, что многие из них хотят вернуться на родину.
Турчак сообщил, что донбассцы начали возвращаться в свои города. Они готовы к этому и желают жить у себя дома.
«Последний груз омские единороссы отправили 13 июля. Для сбора этого груза в июне специально были открыты новые точки сбора в торговых комплексах. Активное участие приняли депутаты фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании – они вместе со своими коллегами из Омского городского совета и членами партии внесли основную лепту. Для нас это очень важно, так как главная задача, которую мы ставили перед собой, – помощь людям, нуждающимся сейчас в нашей поддержке.
Омичи регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Благодарность всем неравнодушным! Гуманитарная помощь стала одним из символов единения народа. Жители Донбасса чувствуют нашу поддержку. Омская область активно поддерживает жителей ЛДНР – с начала военной операции было направлено более 150 тонн. 29 июля подписано соглашение между Омской областью и городом Стаханов Луганской народной республики. Регион будет помогать восстанавливать школы, техникумы, детские сады и медучреждения, а также объекты коммунальной инфраструктуры», - рассказал секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной.