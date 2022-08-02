Порядка 60% всей гумпомощи для Донбасса собрали реготделения “Единой России”

«Последний груз омские единороссы отправили 13 июля. Для сбора этого груза в июне специально были открыты новые точки сбора в торговых комплексах. Активное участие приняли депутаты фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании – они вместе со своими коллегами из Омского городского совета и членами партии внесли основную лепту. Для нас это очень важно, так как главная задача, которую мы ставили перед собой, – помощь людям, нуждающимся сейчас в нашей поддержке.