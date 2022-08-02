По данным ВСК июль – самый опасный для российских аграриев месяц

«Сельское хозяйство является, пожалуй, наиболее подверженным влиянию внешних условий окружающей среды сектором экономики. Неожиданная засуха или обильные ливни, могут поставить на грань выживания и перечеркнуть многомесячные труды аграриев. Этот год не стал исключением. Хозяйства Башкортостана и Татарстана столкнулись с убытками в результате гибели озимых культур в зимний и ранневесенний периоды. Суммы ущерба исчисляются десятками миллионов рублей. В результате ливней и града погибла значительная часть сельскохозяйственных культур Омской области, республики Чувашия и других субъектов РФ. В Ставропольском крае был зафиксирован падеж птицы в результате высоко патогенного гриппа птиц. Страхование очевидно остается наиболее эффективным механизмом, позволяющим минимизировать финансовый ущерб от подобных происшествий. За последние 2 года средняя выплата российским аграриям в ВСК составила 1,9 млн рублей», - отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.