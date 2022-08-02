Первый скейт-парк под открытым небом в Омске откроется ко Дню города

Перед Днем города, 5 августа, на улице Бударина торжественно откроется новая спортивная локация - первый в регионе скейт-парк под открытым небом. Территорию площадью более 2.5 кв. м, которая раньше была в запустении, превратили в комфортное городское пространство. Там появились пешеходные дорожки, освещение и спортивная инфраструктура для скейтеров. Осенью планируют высадить деревья и кустарники.