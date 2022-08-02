Первый скейт-парк под открытым небом в Омске откроется ко Дню города

Перед Днем города, 5 августа, на улице Бударина торжественно откроется новая спортивная локация - первый в регионе скейт-парк под открытым небом. Территорию площадью более 2.5 кв. м, которая раньше была в запустении, превратили в комфортное городское пространство. Там появились пешеходные дорожки, освещение и спортивная инфраструктура для скейтеров. Осенью планируют высадить деревья и кустарники.
В самом скейт-парке организовали 10 тренировочных зон, которые предназначены как для новичков, так и для профессионалов. Здесь смогут заниматься роллеры, скейтеры, спортсмены BMX и любители самокатов.
В строительстве парке использовались современные высококачественные материалы. Все поверхности для катания обработаны упрочняющим составом для сохранения идеальной ровности и долговечности. Новое пространство станет не только площадкой для поклонников экстремальных видов спорта, но и комфортным местом отдыха омичей.
Уже 6 августа новый скейт-парк станет одной из праздничных площадок Дня Города. Здесь омичи смогут увидеть зрелищные трюки под музыку и мастер-классы опытных спортсменов.