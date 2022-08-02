Переносчики инфекции. Опасные ползучие твари напали на 5 тысяч омичей

Омский Роспотребнадзор проанализировал, какое количество омичей успели искусать клещи. По данным на 1 августа, в больницы обратились 5 013 человек, в их числе были 1600 детей.
С начала года более 75 тыс омичей поставили прививки от клещевого энцефалита. Дератизацию провели на площади 1 293.2 га, а акарицидную обработку – на площади 2 277.9 га.
В лаборатория продолжают исследовать 99% клещей, которых сняли с людей. Из них 5.4% оказались заражены вирусом клещевого энцефалита, 8.4% - боррелиями, 0.9% - возбудителями эрлихиоза, 0.7% - возбудителями анаплазмоза человека.
Также проводятся исследования клещей из окружающей среды. Зараженность составила 0.4%.