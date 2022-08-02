Омским чиновникам и бюджетникам снова подняли зарплаты

Исполняющий обязанности губернатора Омской области Валерий Бойко подписал распоряжение о повышении заработной палаты бюджетникам. Соответствующий документ появился 1 августа на портале правовой информации.
«Органам исполнительной власти Омской области, государственному органу Омской области, решение о создании которого принято губернатором Омской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей государственных учреждений Омской области, принять меры по повышению оплаты труда работников государственных учреждений Омской области с 1 августа 2022 года на 10%», - говорится в распоряжении.
Отметим, что в начале июля стало известно, что на зарплаты бюджетников собирались дополнительно выделить 2.4 млрд рублей из регионального бюджета. В этом году фонд оплаты труда должен был достигнуть 42.5 млн рублей.