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Омским чиновникам и бюджетникам снова подняли зарплаты

Омским чиновникам и бюджетникам снова подняли зарплаты

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI

Омским бюджетникам увеличили зарплаты на 10%

Сотрудникам бюджетных учреждений собрались платить на 10% больше.

Исполняющий обязанности губернатора Омской области Валерий Бойко подписал распоряжение о повышении заработной палаты бюджетникам. Соответствующий документ появился 1 августа на портале правовой информации.

«Органам исполнительной власти Омской области, государственному органу Омской области, решение о создании которого принято губернатором Омской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей государственных учреждений Омской области, принять меры по повышению оплаты труда работников государственных учреждений Омской области с 1 августа 2022 года на 10%», - говорится в распоряжении.

Отметим, что в начале июля стало известно, что на зарплаты бюджетников собирались дополнительно выделить 2.4 млрд рублей из регионального бюджета. В этом году фонд оплаты труда должен был достигнуть 42.5 млн рублей.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Зарплата#Бюджетники
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