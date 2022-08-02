Омичи попрощались с дорогущими автомобилями из-за своих долгов

За первые шесть месяцев 2022 года омские приставы арестовали 606 автомобилей. Их общая стоимость составила 240 млн рублей.
Самыми дорогими автомобилями стали Toyota Land Cruiser-200 за 8 млн рублей, Lexus RX200T за 4.8 млн рублей и Mitsubishi Pajero Sport за 4.2 млн рублей. Владельцы их этих машин задолжали огромные суммы денег.
А самыми дорогими машинами, которые продали с торгов за долги, стали автомобили Lexus LX570 и Lexus СX470. С помощью их продажи взыскателям выплатили почти 4.5 млн рублей.
Всего за первые полгода 2022 года приставы получили 156 автомобилей на сумму 46 млн рублей. Благодаря продаже 67 машин удалось выплатить долги на сумму 23 млн рублей. Еще 34 машины стоимостью 11 млн рублей взыскатели приняли в счет погашения долга.