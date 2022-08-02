Омичей возмутили надписи и граффити на Аллее литераторов

В паблике «ЧП Омск» появился пост жителя Омска о состоянии памятников на Аллее литераторов, что находится на бульваре Мартынова.
«Испортили всю „Аллею литераторов“. Там установлены камни нашим омским поэтам, писателям-классикам: Белозерову, Сорокину, Драверту, Кутилову и т. д. Не могу, ребят, на это смотреть, хочется рыдать просто!!! Целый год никто не реабилитировал эти памятники!!! Что с нами случилось? Неужели культура стала нам, омичам, не нужна?» — вопрошает подписчик паблика под ником Виктор Власов.
Свой пост омич снабдил довольно «красочными» и весьма иллюстративными фотографиями.
В тот же день на эту жалобу отреагировали и в администрации города Омска.
«Мы понимаем и разделяем вашу озабоченность. Процесс очистки подобных надписей периодически проводится, но новые надписи появляются практически ежедневно. Современные красители очень стойкие, их удаление затратный и трудоемкий процесс. Отметим, что территория бульвара достаточно большая и требует внимания, там нужно поливать цветы и деревья, следить за чистотой и порядком на пешеходных зонах, детских площадках, проводить мелкий ремонт - работы по содержанию участка ведутся ежедневно», – ответили в мэрии в комментариях к посту.
При этом чиновники заверили, что в данный момент рассматривается вариант установки камер видеонаблюдения на всех омских общественных территориях.