Никто не берется. Для достройки «проблемной» школы в Омской области не нашли компанию

На портале Госзакупок в очередной раз появилось сообщение о неудачных результатах аукциона на достройку школы в Исилькуле. Аукцион, который объявили в июле этого года в который раз, признали несостоявшимся — на участие в конкурсе не заявилось ни одной компании.
Работы в этот раз оценили в 521.7 млн рублей, но сумма контракта не убедила ни одну компанию. По условиям нового контракта, школу должны достроить к 20 декабря 2022 года.
Напомним, изначально работы вела компания «Лидер», но в декабре прошлого года контракт со стройфирмой расторгли. В январе 2022 года компанию внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.