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Никто не берется. Для достройки «проблемной» школы в Омской области не нашли компанию

Никто не берется. Для достройки «проблемной» школы в Омской области не нашли компанию

Сегодня, 14:04
Фото: 1MI

В Омской области не нашли компанию для достройки школы в Исилькуле

Школу начинала строить скандально известная компания «Лидер».

На портале Госзакупок в очередной раз появилось сообщение о неудачных результатах аукциона на достройку школы в Исилькуле. Аукцион, который объявили в июле этого года в который раз, признали несостоявшимся — на участие в конкурсе не заявилось ни одной компании.

Работы в этот раз оценили в 521.7 млн рублей, но сумма контракта не убедила ни одну компанию. По условиям нового контракта, школу должны достроить к 20 декабря 2022 года.

Напомним, изначально работы вела компания «Лидер», но в декабре прошлого года контракт со стройфирмой расторгли. В январе 2022 года компанию внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Школа#Строительство
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