Никто не берется. Для достройки «проблемной» школы в Омской области не нашли компанию

На портале Госзакупок в очередной раз появилось сообщение о неудачных результатах аукциона на достройку школы в Исилькуле. Аукцион, который объявили в июле этого года в который раз, признали несостоявшимся — на участие в конкурсе не заявилось ни одной компании.