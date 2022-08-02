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Не рассчитала силу. Омичка убила пьяную мать, выгоняя ее из комнаты

Не рассчитала силу. Омичка убила пьяную мать, выгоняя ее из комнаты

Сегодня, 14:56
Фото: 1MI

Жительница Омской области сильно толкнула мать и убила ее

Омичка раскаялась в содеянном, но ей все равно грозит тюрьма.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о передаче в суд уголовного дела об убийстве. Сообщается, что 36-летняя жительница Шербакульского района убила собственную мать.

Трагедия произошла 9 апреля 2022 года. Около 20 часов после совместного распития спиртного обвиняемая пыталась выгнать мать из комнаты и с силой толкнула ее. Женщина потеряла равновесие, упала и ударилась головой о дверной проем.

Пенсионерку госпитализировали, но помочь ей медики не смогли. Она получила слишком серьезную черепно-мозговую травму, из-за чего скончалась в больнице.

Во время следствия обвиняемая раскаялась в содеянном. Сейчас ей грозит до 2 лет колонии. 

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Город#Новости#Омская область#Суд#Убийство#Приговор#Решение суда#Убийство по неосторожности
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