Не рассчитала силу. Омичка убила пьяную мать, выгоняя ее из комнаты

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о передаче в суд уголовного дела об убийстве. Сообщается, что 36-летняя жительница Шербакульского района убила собственную мать.
Трагедия произошла 9 апреля 2022 года. Около 20 часов после совместного распития спиртного обвиняемая пыталась выгнать мать из комнаты и с силой толкнула ее. Женщина потеряла равновесие, упала и ударилась головой о дверной проем.
Пенсионерку госпитализировали, но помочь ей медики не смогли. Она получила слишком серьезную черепно-мозговую травму, из-за чего скончалась в больнице.
Во время следствия обвиняемая раскаялась в содеянном. Сейчас ей грозит до 2 лет колонии.