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Молодой омич ответит в суде за фирму-однодневку

Молодой омич ответит в суде за фирму-однодневку

Сегодня, 09:33
Фото: 1MI
По Уголовному кодексу за данное деяние омичу грозят исправительные работы на срок до двух лет.

Прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу  22-летнего омича. Перед судом он будет отвечать за незаконное использование документов для образования юридического лица.

«Установлено, что в августе 2021 года обвиняемый согласился на предложение незнакомого мужчины о регистрации на его имя юридического лица ООО «Стандарт оптторг» без реального исполнения функций учредителя и директора. За это действие омичу  пообещали 20 тысяч рублей», — пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области. 

В налоговый орган фигурант уголовного дела предоставил свой паспорт и другие документы для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании организации.

«После регистрации юридического лица обвиняемый под контролем неустановленного следствием лица открыл в нескольких банковских учреждениях расчетные счета, права управления которыми передал неизвестному», — сообщили в региональной прокуратуре. 

В ходе следствия омич полностью признал вину в инкриминируемых деяниях и пожаловался, что обещанные 20 тысяч рублей он так и не получил. 

Рассматривать это уголовное дело будет мировой судья судебного участка № 112 в Куйбышевском судебном районе города Омска. По УК РФ максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, это до двух лет исправительных работ. 

#Василий Попов#Происшествия#Город#Новости#Омск#Криминал#Суд#Бизнес
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