Молодой омич ответит в суде за фирму-однодневку

Прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 22-летнего омича. Перед судом он будет отвечать за незаконное использование документов для образования юридического лица.
«Установлено, что в августе 2021 года обвиняемый согласился на предложение незнакомого мужчины о регистрации на его имя юридического лица ООО «Стандарт оптторг» без реального исполнения функций учредителя и директора. За это действие омичу пообещали 20 тысяч рублей», — пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
В налоговый орган фигурант уголовного дела предоставил свой паспорт и другие документы для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании организации.
«После регистрации юридического лица обвиняемый под контролем неустановленного следствием лица открыл в нескольких банковских учреждениях расчетные счета, права управления которыми передал неизвестному», — сообщили в региональной прокуратуре.
В ходе следствия омич полностью признал вину в инкриминируемых деяниях и пожаловался, что обещанные 20 тысяч рублей он так и не получил.
Рассматривать это уголовное дело будет мировой судья судебного участка № 112 в Куйбышевском судебном районе города Омска. По УК РФ максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, это до двух лет исправительных работ.