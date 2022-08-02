Минцифры РФ создало новый порядок аккредитации IT-компаний

Было предложено аккредитовывать те компании, в которых выручка составляет от 30%. Об этом пишет RT.
Компаниям необходимо будет вести раздельный учет прибыли. В бухгалтерской отчетности, которая разработана за предыдущий отчетный период, будет отражена прибыль от IT-деятельности.
Кроме того, предложено аккредитовывать стартапы, не имеющие прибыли, но инвестирующие в IT.
Накануне Минцифры РФ удалило из реестра IT-компаний свыше 400 организаций, для которых деятельность в сфере IT не основная. Были исключены 32 банка, 1 страховых компаний, свыше 150 бюджетных учреждений и иные компании, которые не относятся к IT.