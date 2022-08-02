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Минцифры РФ создало новый порядок аккредитации IT-компаний

Сегодня, 02:17
В России Минцифры разработало новый порядок аккредитации IT-компаний, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Было предложено аккредитовывать те компании, в которых выручка составляет от 30%. Об этом пишет RT.

Компаниям необходимо будет вести раздельный учет прибыли. В бухгалтерской отчетности, которая разработана за предыдущий отчетный период, будет отражена прибыль от IT-деятельности.

Кроме того, предложено аккредитовывать стартапы, не имеющие прибыли, но инвестирующие в IT.

Накануне Минцифры РФ удалило из реестра IT-компаний свыше 400 организаций, для которых деятельность в сфере IT не основная. Были исключены 32 банка, 1 страховых компаний, свыше 150 бюджетных учреждений и иные компании, которые не относятся к IT. 

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