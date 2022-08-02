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Минеева рассказала, что стало поводом неодобрения закона о едином операторе рекламы

Минеева рассказала, что стало поводом неодобрения закона о едином операторе рекламы

Сегодня, 02:22
Фото: фрагмент видео
Власти Москвы выступили против внедрения законопроекта о едином операторе цифровой рекламы. Уполномоченный по защите прав предпринимателей города Москвы Татьяна Минеева считает, что власти приняли правильное решение, встав на сторону предпринимателей, которые ранее раскритиковали данную инициативу.

По словам столичного бизнес-омбудсмена Минеевой, данный проект стал самым спорным за последнее время, что видно по негативной реакции бизнес-сообщества. Как сообщает newsnn.ru, в администрации Москвы решили поддержать позицию малого и среднего предпринимательства, которую транслировали Межотраслевой совет при Уполномоченном, Палата общественных уполномоченных и Институт pro bono publico. Минеева считает, что впереди ждет еще много работы, но мнение бизнеса было учтено.

 

Позиция было предельно просто и доступно сформирована благодаря продуктивному взаимодействию внутри экосистемы Уполномоченного. Артем Соколов, возглавляющий Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), подчеркнул, что сейчас, когда все предпринимательское сообщество выступило против внедрения этого невыгодного бизнесу закона, важно, что столица тоже оказала свою поддержку. Москва объективно осознает итоги принятия предлагаемых поправок в законодательство. Они вызовут ухудшение материального положения миллионов граждан, упадок рекламной отрасли и формирование максимально негативного для экономической отрасли прецедента. 

 

Данная инициатива способна вызвать сокращение доходов, поступающих в казну столицы, а также привести к печальным изменениям в облике Москвы. Об этом предупреждают представители департамента СМИ и рекламы столичного правительства. Начальник ведомства Иван Шубин составил документ с критикой законопроекта для комитета Совфеда по экономической политике. В обращении перечисляется 13 пунктов с проработкой ведущих положений инициативы. Так, в качестве аргумента говорится о монополизации рынка цифровой рекламы. Кроме того, подчеркивается, что схема цифровых рекламных конструкций (ЦРК), согласно новому закону, будет согласовываться на федеральном уровне. Что, по мнению составителей письма, является вмешательством в “правомочия региональных и местных властей”.

 

Также стоит учитывать, что данная инициатива не позволяет формировать облик населенных пунктов усилиями региональных властей. Доходы, поступающие в казну Москвы, станут значительно меньше на фоне предполагаемого вступления в силу такого законопроекта. Эта стагнация будет вызвана тем, что стоимость установки и применения цифровых рекламных конструкций будет устанавливаться единым оператором из расчета средневзвешенной цены по ранее согласованным договорам. При этом в пределах города невозможно будет учитывать разницу в расценках в зависимости от района.

 

Кроме того, новая инициатива не предполагает указания порядка урегулирования вопросов с оператором в ситуации, если он причастен к недобросовестному использованию ЦРК. Это означает, что оператор понесет ответственность за нарушения, которые будет совершать. Система учета также может стать причиной распространения незаконных сведений. При этом принятие законопроекта лишит жителей населенных пунктов возможности получать актуальную информацию о происшествиях, используя транспорт. Публиковать социальный контент для ознакомления большой аудиторией также будет проблематично.

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