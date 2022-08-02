Минеева рассказала, что стало поводом неодобрения закона о едином операторе рекламы

Данная инициатива способна вызвать сокращение доходов, поступающих в казну столицы, а также привести к печальным изменениям в облике Москвы. Об этом предупреждают представители департамента СМИ и рекламы столичного правительства. Начальник ведомства Иван Шубин составил документ с критикой законопроекта для комитета Совфеда по экономической политике. В обращении перечисляется 13 пунктов с проработкой ведущих положений инициативы. Так, в качестве аргумента говорится о монополизации рынка цифровой рекламы. Кроме того, подчеркивается, что схема цифровых рекламных конструкций (ЦРК), согласно новому закону, будет согласовываться на федеральном уровне. Что, по мнению составителей письма, является вмешательством в “правомочия региональных и местных властей”.