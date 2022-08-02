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Магазины H&M не открылись на финальную распродажу

Сегодня, 11:19
Магазины H&M должны были открыться на финальную распродажу первого августа.

Финальная распродажа H&M так и не состоялась, хотя покупатели выстроились в очередь в торговых центрах России. В столице покупатели ждали открытия в ТЦ «Метрополис», но через 20 минут охранник им посоветовал разойтись. В Нижнем Новгороде покупатели также так и не дождались открытия. Об этом информирует infox.ru.

По данным издания «Известия», распродажа от H&M стартует после 20 августа. Представители «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» отметили, что компания будет распродавать товары без скидки и актуальных новых коллекций не будет.

Ранее в H&M заявили, что компания уходит из России в начале марта. А в июле стало известно, что распродажа будет проходить в живом формате, а не в онлайне.

Однако распродаже может помешать то, что H&M не согласовал с российскими партнерами условия своего выхода. Об этом отметил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Отмечается, что многие магазины заключили с российскими ТЦ договора, которые подразумевают выплату штрафа при досрочном расторжении. В случае если H&M откажется от выплат, то ТЦ может препятствовать проведению распродажи. 

 

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