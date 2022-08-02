Магазины H&M не открылись на финальную распродажу

Финальная распродажа H&M так и не состоялась, хотя покупатели выстроились в очередь в торговых центрах России. В столице покупатели ждали открытия в ТЦ «Метрополис», но через 20 минут охранник им посоветовал разойтись. В Нижнем Новгороде покупатели также так и не дождались открытия. Об этом информирует infox.ru.