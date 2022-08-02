Как приобрести страховой полис в интернете

Posted 2 августа 2022, 13:13
Published 2 августа 2022, 13:13
Modified 2 августа 2022, 13:13
Updated 2 августа 2022, 13:13
Потому появились сервисы, предлагающие купить страховой полис онлайн - в частности, Ozon, расширивший список своих товаров и услуг. Сначала это был просто маркетплейс, где можно было купить одежду, мебель, книги или продукты - сейчас доступны и страховые полисы на разные случаи.
Как их приобрести
Этот документ нельзя просто купить на маркетплейсе, как какой-либо другой товар. Озон сотрудничает с несколькими известными компаниями, осуществляющими деятельность в этой сфере. Это проверенные компании, которые присутствуют на этом рынке уже в течение нескольких лет и имеют постоянную клиентуру.
Есть несколько случаев, когда вам необходимо приобрести какую-либо страховку:
Это не полный список таких ситуаций. Есть множество случаев, когда этот документ необходим. Некоторые работодатели требуют от сотрудников обязательного страхования жизни и здоровья или оказывают содействие в оформлении полиса.
По ссылке https://www.ozon.ru/insurance можно быстро заказать документ. Вы сами можете выбрать компанию-партнёра, которой наиболее доверяете.
Когда это нужно
Лучше приобрести страховой полис до того момента, как наступит вероятность события, от которого вы собираетесь застраховаться. Но некоторые программы подразумевают оформление документа сразу после покупки имущества (например, автомобильные страховки КАСКО и ОСАГО).
Часто продавцы авто сами предлагают оформить ОСАГО: это экономит время, а ваша гражданская ответственность уже будет застрахована (именно гражданская ответственность, а не сам автомобиль - это важно). Иногд попадаются хорошие предложения - не нужно от них отказываться.
Но куда удобнее оформить страховку онлайн на проекте Ozon страхование - для этого вам не придётся никуда идти, а сам процесс занимает несколько минут.
Преимущества сервиса
Озон всегда был очень удобным маркетплейсом, где можно было найти качественные вещи по доступным ценам. В течение нескольких лет он развивался в этом направлении и теперь стал одной из основных площадок, где пользователи из России совершают покупки.
Деятельность компании постоянно расширяется - сейчас добавлено страхование, в будущем возможны и другие проекты по оказанию востребованных услуг.
Сайт Озон удобен для пользователей, имеет понятный интерфейс, в нём нельзя "заблудиться" при поиске нужного товара или услуги. Есть различные механизмы, помогающие проще найти то, что нужно вам. В том числе и страхование - при содействии выбранного агентства-партнёра.
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