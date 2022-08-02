Губернатор Бурков проверил, как идет обновление Ленинского округа Омска

Площадка в жилом массиве по улице Гашека стала одной из шестнадцати малых зон рекреации, которые благоустраивают в этом году на территории Ленинского округа города. Подрядчик — ООО «Стройсервис» — уже обустроил зону отдыха с тропинками и пешеходными дорожками, установила урны и скамейки. Проект находится на завершающей стадии. Работы оцениваются в 4.9 млн рублей.