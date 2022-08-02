Губернатор Бурков проверил, как идет обновление Ленинского округа Омска

К рабочей поездке губернатора присоединился мэр Омска Сергей Шелест, председатель Омского городского Совета Владимир Корбут, врио начальника 242 учебного центра подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск, подполковник Сергей Епифанов. Они возложили цветы к памятнику командующего Воздушно-десантными войсками Василию Маргелову.
После торжественного возложения цветов губернатор посетил сквер «Территория детства», где ведется благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Вместе с Бурковым на месте работали глава Ленинского округа Дмитрий Зярко и депутат Омского городского Совета Андрей Никитин.
Площадка в жилом массиве по улице Гашека стала одной из шестнадцати малых зон рекреации, которые благоустраивают в этом году на территории Ленинского округа города. Подрядчик — ООО «Стройсервис» — уже обустроил зону отдыха с тропинками и пешеходными дорожками, установила урны и скамейки. Проект находится на завершающей стадии. Работы оцениваются в 4.9 млн рублей.
В следующем году преображение этого жилого массива на Московке-2 продолжится. Например, по инициативе жителей в спальном районе по улице Гашека появится полноценная территория детства и одноименный сквер. Также в 2023 году предусмотрено благоустройство сквера рядом с многоквартирным домом 5/2.
Депутат Омского городского совета Андрей Никитин считает важным, чтобы результаты благоустройства совпали с ожиданиями жителей, которые выбрали для сквера название в ходе народного голосования в марте этого года. В составе представительного органа городской власти Никитин курирует реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в Ленинском округе.
Андрей Никитин рассказал губернатору Александру Буркову, что в следующем году на территории сквера планируется выполнить замену освещения, сценической площадки, установить малые архитектурные формы. На это потребуется ориентировочно 5 млн. рублей, включая реновацию и благоустройство территории детской площадки. По его словам, проект работ корректировался вместе с местными жителями, и при поддержке администрации округа удалось быстро согласовать изменения с подрядчиками.
«За благоустройство этой территории проголосовало почти 12 тысяч человек — это одно из самых больших голосований в округе», — добавил глава Ленинского округа Дмитрий Зярко.
В то же время завершается первый этап благоустройства пространства вдоль улицы Моторной и проспекта Сибирского, включая территорию вдоль улицы Я. Гашека. Усилиями подрядчика ООО «Омстрой» здесь появится беговая дорожка, тротуар из плитки, экотропа, новые деревья. В 2023 году будет выполнена вторая очередь благоустройства объекта, включая замену тротуарной плитки, устройство мест для продукции садоводов, тротуаров, скамеек и урн.
Также губернатор посетил улицу Тытаря, где ведутся работы по установке светильников на 22 опорах общей протяженностью 650 метров. На улице расположено 46 индивидуальных жилых домов, где живут 122 человека. На оборудование потратили порядка 300 тыс рублей.
«Жители улицы Тытаря неоднократно обращали внимание на проблему уличного освещения. Уже сейчас начинаются необходимые монтажные работы. В настоящее время необходимые материалы уже закуплены. Светильники будут закреплены на существующих столбах электрической линии, планируется установить 22 светильника на 22 опорах, длиною 650 метров. Новая линия освещения будет от ул. Машиностроительной. Монтаж планируется завершить к 20 августа», — рассказал депутат Омского городского Совета Андрей Бондаренко.
Суммарно в 2022 году на проекты благоустройства дворовых и общественных территорий Омска из федерального и областного бюджетов выделяется 726.7 млн. рублей. В текущем году в городе планируется благоустроить 89 общественных территорий и 76 дворовых территорий. На Ленинский административный округ приходится 18 общественных пространств и 17 дворов многоквартирных домов.