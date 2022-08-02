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Глава РЭО Буцаев обратился к президенту Путину с просьбой поддержать реформу РОП

Вчера, 22:33
Состоялась рабочая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и руководителя ППК “РЭО” Дениса Буцаева. Гендиректор Российского экологического оператора попросил главу государства поддержать изменения в программе РОП.

Состоялась рабочая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и руководителя ППК “РЭО” Дениса Буцаева. Гендиректор Российского экологического оператора попросил главу государства поддержать изменения в программе РОП.

Буцаев рассказал, что в сфере обращения с отходами именно программа расширенной ответственности производителя является источником возврата инвестиций. Компании, производящие нуждающиеся в утилизации товары и тару, могут самостоятельно заключить договор с организациями-утилизаторами или заплатить соответствующий экосбор, пишет ТАСС.

Следует отметить, что этот сбор не является налогом. То есть поступившие средства предназначены только для выплат профессионально занимающимся утилизацией компаниям. 

“Институт очень хороший, но правоприменение в этом институте очень сложное”, –  заметил Буцаев.

Сейчас администрирует РОП Росприроднадзор, при этом в качестве экосбора поступает всего 5 млрд рублей. А этого недостаточно для окупаемости объектов, задействованных в системе утилизации отходов. Они достаточно дороги. Для сравнения, от населения по мусорным тарифам поступает 200 млрд руб.

Руководитель РЭО рассказал о перерабатывающих заводах, мощность которых позволяет перерабатывать 50 000 тонн отходов. Вместо этого они реально перерабатывают до 300 тонн, хотя в документах указывается, что использованы все объемы. В итоге недополучаются деньги и переполняются свалки.

По словам Буцаева, уже готов проект изменения федерального закона, который сделает систему утилизации более эффективной и, самое главное, прозрачной. Это позволит исключить в дальнейшем такие злоупотребления. 

Владимир Путин обещал Денису Буцаеву, что рассмотрит просьбу о поддержке изменений в РОП.

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