Глава РЭО Буцаев обратился к президенту Путину с просьбой поддержать реформу РОП

Сейчас администрирует РОП Росприроднадзор, при этом в качестве экосбора поступает всего 5 млрд рублей. А этого недостаточно для окупаемости объектов, задействованных в системе утилизации отходов. Они достаточно дороги. Для сравнения, от населения по мусорным тарифам поступает 200 млрд руб.