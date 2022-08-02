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Две собаки и 20 кошек. Омичи добились выселения четвероногих соседей

Две собаки и 20 кошек. Омичи добились выселения четвероногих соседей

Вчера, 15:30
Фото: 1MI

Жители омской многоэтажки добились выселения 22 животных

Выселение животных проходило под надзором омских приставов.

В пресс-службе УФССП России по Омской области рассказали о выселении четвероногих жильцов омской многоэтажки. Две собаки и около 20 кошек жили в квартире на первом этаже дома на Богдана Хмельницкого. Жилье содержалось в антисанитарном состоянии, а хозяйка квартиры не хотела добровольно приводить ее в порядок. Тогда соседи обратились в суд.

В суде женщину обязали привести помещение в приемлемый вид и провести дезинсекцию, чтобы не нарушать права соседей. Судебный акт передали приставам, и те уведомили омичку о том, что ей придется своими силами провести работы. Но даже эти аргументы женщину не убедили, и она проигнорировала постановление суда.

Женщину привлекли к ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ и обязали выплатить исполнительный сбор. Вдобавок к этому женщину уведомили, что представители мэрии могут самостоятельно очистить квартиру омички, но за это ей придется заплатить из собственного кармана. В итоге работы под надзором приставов провела специализированная организация. Права жителей восстановлены, а омичке придется возместить стоимость работ.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Кошка#Квартира#Выселение
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