Две собаки и 20 кошек. Омичи добились выселения четвероногих соседей

В пресс-службе УФССП России по Омской области рассказали о выселении четвероногих жильцов омской многоэтажки. Две собаки и около 20 кошек жили в квартире на первом этаже дома на Богдана Хмельницкого. Жилье содержалось в антисанитарном состоянии, а хозяйка квартиры не хотела добровольно приводить ее в порядок. Тогда соседи обратились в суд.
В суде женщину обязали привести помещение в приемлемый вид и провести дезинсекцию, чтобы не нарушать права соседей. Судебный акт передали приставам, и те уведомили омичку о том, что ей придется своими силами провести работы. Но даже эти аргументы женщину не убедили, и она проигнорировала постановление суда.
Женщину привлекли к ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ и обязали выплатить исполнительный сбор. Вдобавок к этому женщину уведомили, что представители мэрии могут самостоятельно очистить квартиру омички, но за это ей придется заплатить из собственного кармана. В итоге работы под надзором приставов провела специализированная организация. Права жителей восстановлены, а омичке придется возместить стоимость работ.