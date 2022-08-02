Две собаки и 20 кошек. Омичи добились выселения четвероногих соседей

В суде женщину обязали привести помещение в приемлемый вид и провести дезинсекцию, чтобы не нарушать права соседей. Судебный акт передали приставам, и те уведомили омичку о том, что ей придется своими силами провести работы. Но даже эти аргументы женщину не убедили, и она проигнорировала постановление суда.