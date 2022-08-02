Бывшего главу «Омсктрансстроя» Себелева снова объявили в розыск

В феврале 2020 года Себелева заочно признали виновным в продаже нескольких объектов ОАО «Омсктрансстрой» по заниженным ценам аффилированным структурам и приговорили к колонии. На заседании суда он не появлялся с октября 2019 года. В декабре 2020 года судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда отменила приговор и направила дело на пересмотр.