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Бывшего главу «Омсктрансстроя» Себелева снова объявили в розыск

Бывшего главу «Омсктрансстроя» Себелева снова объявили в розыск

Вчера, 18:56
Фото: 1MI
Бывший руководитель предприятия три года скрывается от суда.

Омская полиция объявила в розыск бывшего главу «Омсктрансстроя» Виктора Себелева. Его ищут «за совершение ряда преступлений» — в 2019 году он скрылся от суда, где рассматривались дела в отношении него по ст. 158, 159, 160 УК РФ.

В феврале 2020 года Себелева заочно признали виновным в продаже нескольких объектов ОАО «Омсктрансстрой» по заниженным ценам аффилированным структурам и приговорили к колонии. На заседании суда он не появлялся с октября 2019 года. В декабре 2020 года судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда отменила приговор и направила дело на пересмотр.

Фотографии Себелева опубликованы в сообществе омской полиции. Любую информацию о его местонахождении следует сообщить по телефонам: 79-32-02, 31-04-04, 8-902-677-49-58.

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