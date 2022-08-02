Александр Бурков вместе с депутатами посетил Ленинский округ

Вначале глава региона осмотрел состояние дворов. По словам главы Ленинского округа Дмитрия Зярко, там продолжается ремонт, сейчас устанавливают бордюры и укладывают асфальт. Работы выполняются в рамках федерального проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».
«В поселке Дальний идет масштабный ремонт дворовых территорий по федеральному проекту. Отмечу активность жителей большинства многоквартирных домов, которые сумели качественно подготовить необходимую документацию для отбора. Убежден, что необходимо в будущем увеличивать объёмы финансирования на эти цели, в том числе в рамках „Народной программы“ по благоустройству. Уверен, что сделать это можно при совместной работе горсовета, администрации Омска и регионального правительства. Именно о такой консолидации усилий депутатов и управленцев всех уровней говорят и губернатор Александр Бурков, и мэр Сергей Шелест», — отмечает председатель Омского городского Совета Владимир Корбут.
Жители Дальнего попросили губернатора помочь с газификацией поселка. Александр Бурков поручил разобраться в ситуации.
«Если „Облгаз“ не готов, значит „Межрегионгаз“ возьмет на себя соответствующие обязательства и будет строить. Деньги выделены, с „большим“ „Газпромом“ все согласовано. Прямая наша обязанность — выполнить поручение президента России Владимира Путина по догазификации», — отметил Александр Бурков.
Курировать решение этого вопроса будет спикер Омского горсовета Владимир Корбут. Также он займется проблемой ремонта дорог на юго-восточной окраине Омска.
«У вас есть представитель — это депутат Корбут. С ним нужно работать плотнее», — сказал глава региона.
Также губернатор проинспектировал местный спорткомплекс «Искра», где проходят спортивные мероприятия, работают детские секции и оздоровительные группы для работников предприятия и жителей микрорайона «Радуга». Ежемесячно здесь занимаются около 1000 человек.
«Омский НИИ приборостроения — это социально ответственное предприятие. Мы сохранили и обязательно будем сохранять в дальнейшем наши традиции в этой сфере. Спорткомплекс „Искра“ — это своего рода спортивный центр Ленинского округа. Здесь занимаются не только работники предприятия и их дети, но и все, кто любит спорт и ведет активный, здоровый образ жизни», — рассказал директор по технологическому развитию АО «Омский НИИ приборостроения» Иван Березин.
Еще одним пунктом объезда стал «Гуртьевский сквер» рядом с остановкой «ПО «Иртыш», который благоустраивают в рамках федпроекта «Городская среда» партии «Единая Россия».
Глава округа Дмитрий Зярко отметил, что сквер победил в народном голосовании в 2021 году. Там планируют построить детские площадки и установить малые архитектурные формы. Общая стоимость работ - около 1.5 млн рублей.
"Наша цель — сделать здесь современное место для отдыха, чтобы не нужно было ездить на «Зеленый остров» или в парк им. 30-летия ВЛКСМ", — подчеркнул Иван Березин.
«Сегодня мы увидели в действии ключевое правило — когда депутат, население и администрация округа работают в одной связке, все идёт слаженно. Примеры этого — новые детские площадки, ремонт дорог и дворов. Важно при этом то, что принимают во внимание мнение жителей. Увеличить количество лавочек, добавить зелёных насаждений, обустроить новый тротуар — все эти пожелания учитывают в итоговых проектах благодаря депутатскому корпусу. Это то, что сегодня необходимо людям для комфортной жизни», — подчеркнул Александр Бурков.