Александр Бурков проверил, как идет догазификация в частном секторе Порт-Артура

Губернатор Александр Бурков в рамках рабочего объезда Ленинского округа посетил частный сектор в микрорайоне «Порт-Артур», который сейчас газифицируют по государственной программе.
«Масштабные программы, суть которых – льготная газификация, имеют огромное значение для Ленинского округа с его частным сектором. Улучшается качество жизни людей, решается комплекс экологических проблем, в конце концов, растет надежность энергоснабжения. Убежден, что необходимо делать газификацию еще более доступной. В Омской области по инициативе губернатора Александра Буркова введены дополнительные льготы и компенсации отдельным категория граждан. Уверен, что нужно постепенно их расширять. А в финансировании соответствующих программ может и должен принимать участие городской бюджет. Считаю, что это должно стать важным направлением работы нового состава горсовета, - отметил координатор федерального проекта «Зеленая экономика» в Омске Константин Кочанов.
Местная жительница Елена Баландина, дом которой находится на улице 17-й Марьяновской, подала заявку на участие в региональной программе газификации Омской области. Подрядная организация уже подвела стояк газовой трубы к дому, сейчас монтируется внутригазовое оборудование и сеть газопотребления внутри участка.
Всего в Ленинском округк расположено 4319 частных домов, в программу догазификации вошло больше половины - 2549 домов. Кроме того, 259 жителей согласились присоединиться к федеральному проекту «Чистый воздух». На территории 40 избирательного округа - 101 собственник.
Также губернатор посетил улицу Серова, которая ремонтируется на участке от проспекта Маркса до улицы Труда. Работы идут в рамках федерального проекта «Безопасные дороги», который вошел в «Народную программу» партии «Единая Россия». Контрактная стоимость работ - 83,4 млн рублей. Здесь меняют асфальт, ремонтируют съезды и парковки, уложат тротуарную плитку, обустроят 6 остановок и установят два светофора.
«Работы на улице Серова – этот пример комплексного подхода к развитию улично-дорожной сети. Если раньше мы могли ремонтировать только асфальтобетонное покрытие, то теперь в рамках федерального проекта обустраиваем тротуары, устанавливаем светофоры и остановочные пункты. Думаю, абсолютное большинство горожан согласится, что Омск постепенно становится городом хороших дорог. Впрочем, конечно, проблемные места остаются. Нужно обязательно продолжать ведущуюся последние годы работу. А для этого необходимо, чтобы горсовет, мэрия и областное правительство действовали как единая профессиональная команда», - уверен заместитель председателя Омского горсовета Виталий Путинцев.
Последним объектом, который посетил губернатор Александр Бурков, стала «Детская школа искусств № 4 имени Ю.А. Вострелова». Там созданы необходимые условия для творческого развития ребят, есть программы по всем видам инструментального и вокального исполнительства.
«Детская школа искусств № 4 имени Ю.А. Вострелова» является одной из ведущих детских школ искусств нашего города. Здесь созданы все необходимые условия для развития творческих способностей у детей, реализуются образовательные программы по всем видам инструментального и вокального исполнительства. Поэтому очень важно, что здесь проводятся ремонтные работы. Однако считаю, что в нашем городе нужна большая программа по приведению в порядок зданий детских школ искусств и художественных школ. К этому вопросу необходимо относиться также системно, как к ремонту общеобразовательных школ и детских садов. Конечно, в разработке такой программы должны принять участие и депутаты нового созыва Омского горсовета», - полагает координатор федерального проекта «Культура малой Родины» в Омске Константин Гаврик.
В 2020 году в рамках федерального проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» отремонтировали и восстановили часть деревянного фасада. В 2021 году заменили окна ПВХ, несущую стену концертного зала и осинового здания, а также выполнили косметический ремонт трех внутренних аудиторий, включая концертный зал. В этом году начался ремонт дворовой части фасада, включая левое крыло и центральную часть. Обновляется парадная часть фасада здания, включая крыльцо здания. Ведется капитальный ремонт двух аудиторий здания и косметический ремонт коридора второго этажа. В 2020 приобретены ряд высококлассных музыкальных инструментов: концертный рояль, баян, аккордеон, две домры, цифровое пианино, вибрафон, пополнился библиотечный фонд учебной литературой.
Губернатор Омской области Александр Бурков подытожил рабочий объезд Ленинского округа.
«Мы находимся у школы искусств – здесь более 500 ребятишек, которые занимаются музыкой, искусством и, конечно же, это такой центр притяжения сегодня для молодых, талантливых детей. Мы знаем, что есть партийный проект «Культура в малой Родине» Гаврик Константин Сергеевич является координатором этого объекта и он предложил продолжить ведение реконструкции непросто сделать фасады, восстановить окна, внутреннюю отделку, а открыть весь двор по периметру здания. Мы находимся у железнодорожного вокзала, это в принципе входные ворота в город и, конечно, не использовать простор данного объекта и открытой сделать территорию для пользования горожан – это было бы интересно. Ребята музыкальные, они выступают и на вокзале, по просьбе железнодорожников, и будут в очередной раз выступать на Дне города, конечно же, им хочется этого простора. И сегодня в Ленинском округе мы видим сочетание разных проектов: и дороги ремонтируют, и тротуары, и дворовые проезды, и детские площадки, строительные площадки, и объекты культуры, такие как детская школа искусств. Константин Сергеевич говорит, надо подходить сразу, если внутри ремонт, надо и территорию вокруг благоустраивать. Такой подход, когда люди участвуют, говорят, что им интересно здесь парковую зону, а здесь место отдыха для ребятишек, детскую площадку, спортивную, например, вот это самый главный симбиоз в благоустройстве и развитии комфортной жизни в нашем городе и, в первую очередь от самих омичей зависит, которые активны, выходят с этой инициативой и самое главное доводят до конца. Поэтому ещё рад хочу сказать, что в рамках объезда по Ленинскому округу, вижу и проблемные точки, их достаточно много, но я вижу самое главное активность омичей, которые указывают на эти проблемы, выстраивают приоритеты и совместно с депутатами, с руководством городских округов, мэрией города, эта работа ведётся».