Александр Бурков проверил, как идет догазификация в частном секторе Порт-Артура

В 2020 году в рамках федерального проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» отремонтировали и восстановили часть деревянного фасада. В 2021 году заменили окна ПВХ, несущую стену концертного зала и осинового здания, а также выполнили косметический ремонт трех внутренних аудиторий, включая концертный зал. В этом году начался ремонт дворовой части фасада, включая левое крыло и центральную часть. Обновляется парадная часть фасада здания, включая крыльцо здания. Ведется капитальный ремонт двух аудиторий здания и косметический ремонт коридора второго этажа. В 2020 приобретены ряд высококлассных музыкальных инструментов: концертный рояль, баян, аккордеон, две домры, цифровое пианино, вибрафон, пополнился библиотечный фонд учебной литературой.