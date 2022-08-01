Зарубил за 300 рублей. Омич вступился за приятеля и пострадал от топора и бензина

В Калачинске минувшей ночью случилось серьезное и жестокое убийство после алкозастолья. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области, во дворе жилого дома нашли обгоревшее тело 39-летнего местного жителя с множественными рубленными ранами.
Как выяснили следователи, к убийству оказался причастен 32-летний хозяин дома. Он был не раз судим за кражи и причинение побоев. Накануне вечером мужчины повздорили из-за того, что потерпевший заступился за их общего знакомого, который сломал тормоза на велосипеде.
Подозреваемый посчитал, что за сломанный велосипед мужчина должен 300 рублей, а пострадавший заявил, что омич ничего не должен: они сами отправили мужчину за алкоголем, и потому оказались в расчете.
Ссора переросла в драку, и мужчина избил омича по голове разводным ключом, а затем несколько раз ударил топором по шее. Чтобы скрыть следы убийства, омич решил поджечь тело. Спустя некоторое время мужчина пришел к соседу и рассказал, что натворил.
По факту случившегося следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». На месте собраны вещдоки, идет расследование. Следователи настаивают, чтобы подозреваемого отправили в СИЗО на время следствия, уточнили в СУ СКР по Омской области.