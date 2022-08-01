ГлавноеВсе новости
Зарубил за 300 рублей. Омич вступился за приятеля и пострадал от топора и бензина

Зарубил за 300 рублей. Омич вступился за приятеля и пострадал от топора и бензина

Вчера, 15:12
Фото: СУ СКР по Омской области

Омич зарубил приятеля топором, а потом сжег тело

Мужчины отдыхали в компании и поссорились из-за сломанного велосипеда.

В Калачинске минувшей ночью случилось серьезное и жестокое убийство после алкозастолья. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области, во дворе жилого дома нашли обгоревшее тело 39-летнего местного жителя с множественными рубленными ранами.

Как выяснили следователи, к убийству оказался причастен 32-летний хозяин дома. Он был не раз судим за кражи и причинение побоев. Накануне вечером мужчины повздорили из-за того, что потерпевший заступился за их общего знакомого, который сломал тормоза на велосипеде.

Подозреваемый посчитал, что за сломанный велосипед мужчина должен 300 рублей, а пострадавший заявил, что омич ничего не должен: они сами отправили мужчину за алкоголем, и потому оказались в расчете.

Ссора переросла в драку, и мужчина избил омича по голове разводным ключом, а затем несколько раз ударил топором по шее. Чтобы скрыть следы убийства, омич решил поджечь тело. Спустя некоторое время мужчина пришел к соседу и рассказал, что натворил.

По факту случившегося следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». На месте собраны вещдоки, идет расследование. Следователи настаивают, чтобы подозреваемого отправили в СИЗО на время следствия, уточнили в СУ СКР по Омской области.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Убийство#Уголовное дело
Подпишитесь
На открытии новой арены в Омске выступит группировка «Ленинград»
Вчера, 22:42
Медведи, дамба и полуразрушенный дом. Что случилось в Омске в первый день августа
Итоги дня - версия Города55.
Вчера, 20:30
Река Оша критически обмелела из-за самовольной дамбы в Омской области
О сильном обмелении реки рассказывали рыбаки еще с весны. Реакция последовала только в августе.
Вчера, 13:48
Аварийный дом с рухнувшим потолком в Омске не будут расселять
Вчера, 20:11
Убийственные задания. В Омске вынесли приговор куратору «Синего кита»
Парень вел игру во «ВКонтакте», заставляя школьниц вредить себе.
Вчера, 15:42
В Омске будут судить москвича, пытавшего семью омского программиста из-за биткоинов
Вчера, 18:14