Зарубил за 300 рублей. Омич вступился за приятеля и пострадал от топора и бензина

Как выяснили следователи, к убийству оказался причастен 32-летний хозяин дома. Он был не раз судим за кражи и причинение побоев. Накануне вечером мужчины повздорили из-за того, что потерпевший заступился за их общего знакомого, который сломал тормоза на велосипеде.