За искусство парковки этим летом поплатились полтысячи омичей

В Омске за два месяца лета провели 23 рейда и оштрафовали 500 человек за парковку на газонах и других зеленых территориях, сообщили в пресс-службе мэрии. Рейды проводятся в том числе с использованием автоматических комплексов фиксации «ПаркНет-М».
В этом случае административное дело возбуждается в упрощенном порядке - не требуется ни составление протокола, ни вызов нарушителя. Штраф выписывается просто на основе фотофиксации.
Штрафы за парковку на газоне составляют от 2 до 4 тыс рублей для граждан, от 10 до 14 тыс рублей - для должностных лиц и от 20 до 40 тыс рублей - для юридических лиц.
В случае повторного нарушения омичам придется заплатить уже от 4 до 5 тыс рублей (должностные лица - от 20 до 40 тыс, юридические - от 40 до 200 тыс).