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За искусство парковки этим летом поплатились полтысячи омичей

За искусство парковки этим летом поплатились полтысячи омичей

Вчера, 16:03
Фото: 1MI

Пятьсот омичей оштрафовали за парковку на газоне

С начала лета штрафы получили полтысячи автомобилистов, мастерство парковки которых попало на камеры.

В Омске за два месяца лета провели 23 рейда и оштрафовали 500 человек за парковку на газонах и других зеленых территориях, сообщили в пресс-службе мэрии. Рейды проводятся в том числе с использованием автоматических комплексов фиксации «ПаркНет-М».

В этом случае административное дело возбуждается в упрощенном порядке - не требуется ни составление протокола, ни вызов нарушителя. Штраф выписывается просто на основе фотофиксации.

Штрафы за парковку на газоне составляют от 2 до 4 тыс рублей для граждан, от 10 до 14 тыс рублей - для должностных лиц и от 20 до 40 тыс рублей - для юридических лиц.

В случае повторного нарушения омичам придется заплатить уже от 4 до 5 тыс рублей (должностные лица - от 20 до 40 тыс, юридические - от 40 до 200 тыс).

#Екатерина Чаплинская#Город#Новости#Парковка#Штраф
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