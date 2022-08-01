За искусство парковки этим летом поплатились полтысячи омичей

В Омске за два месяца лета провели 23 рейда и оштрафовали 500 человек за парковку на газонах и других зеленых территориях, сообщили в пресс-службе мэрии. Рейды проводятся в том числе с использованием автоматических комплексов фиксации «ПаркНет-М».