ВСК поможет франчайзи застраховать бизнес всего за 4 минуты

«Онлайн-страхование для малого и среднего бизнеса, работающего по франшизе, – это очень актуальное и ценное решение. Каждый предприниматель так или иначе задумывается о защите своего имущества, но не всегда на это решается. Мы максимально упростили процедуру, теперь необязательно разбираться в страховании, поскольку пакеты актуализированы для каждой отдельной отрасли. Это помогает сократить время оформления защиты с 3 дней до 4 минут», - отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.