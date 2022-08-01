Верховный суд Татарстана рассмотрит продление ареста напавшего на казанскую школу

Трагедия случилась в мае прошлого года. 19-летний Галявиев ворвался в гимназию и открыл стрельбу. Семеро из погибших были детьми. Сотрудники ФСБ России задержали злоумышленника по «горячим» следам, пишут корреспонденты iz.ru.
По результатам психиатрической экспертизы, проведенной в Санкт-Петербурге, Галявиева признали вменяемым. 10 декабря 2021 года официальные представители СКР проинформировали о том, что стрелку предъявили окончательные обвинения.
Речь идет о следующих трех статьях: «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства», «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в т. ч. малолетних, совершенные общеопасным способом», а также «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества».