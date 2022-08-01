Верховный суд Татарстана рассмотрит продление ареста напавшего на казанскую школу

Речь идет о следующих трех статьях: «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства», «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в т. ч. малолетних, совершенные общеопасным способом», а также «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества».