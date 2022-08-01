"Вечерне новости" опубликовали текст письма с угрозой расправы над Вучичем

Оставшийся анонимным автор угрожает минированием целого ряда объектов на территории Белграда в том случае, если его требования не будут выполнены. Он утверждает, что взрывчатки установлены уже на каждом мосту города, пишет Pravda.Ru. По словам автора, сербский лидер Александр Вучич столкнется с расправой, если не признает независимость Косово.