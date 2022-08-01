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"Вечерне новости" опубликовали текст письма с угрозой расправы над Вучичем

Сегодня, 13:06
Сербская газета "Вечерне новости" обнародовала текст письма, в котором озвучено требование о признании независимости самопровозглашенной Республики Косово.

Оставшийся анонимным автор угрожает минированием целого ряда объектов на территории Белграда в том случае, если его требования не будут выполнены. Он утверждает, что взрывчатки установлены уже на каждом мосту города, пишет Pravda.Ru. По словам автора, сербский лидер Александр Вучич столкнется с расправой, если не признает независимость Косово.

При таком сценарии президента Сербии расстреляют, а его дом будет сожжен, говорится в письме.

Напомним, официальные представители международной миссии под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово ранее заявили: Военный Альянс непременно вмешается в конфликт, если возникнет "угроза стабильности". В настоящее время ситуация на севере республики по-прежнему напряженная и небезопасная. 

#Светлана Павлова
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