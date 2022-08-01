В Омске будут судить москвича, пытавшего семью омского программиста из-за биткоинов

В декабре прошлого года они ночью проникли в коттедж программиста в балаклавах, вооруженные электрошокерами и ножом. Нападавшие жестоко напали на семью, избивали родственников — самого программиста дома при этом не было. Убедившись в этом, они скрылись. Однако один из родственников во время нападения выпрыгнул из окна второго этажа и обратился к соседям за помощью. Те вызвали полицию и скорую.