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В Омске будут судить москвича, пытавшего семью омского программиста из-за биткоинов

В Омске будут судить москвича, пытавшего семью омского программиста из-за биткоинов

Вчера, 18:14
Фото: 1MI
Банда москвичей целенаправленно приехала в Омск и три месяца выслеживала свой «объект».

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Омской области задержали 48-летнего жителя Москвы, обвиняемого в разбое и вымогательстве. По версии следствия, он с двумя сообщниками в сентябре 2021 года специально приехал в Омск, чтобы выследить программиста, который раньше работал в международной финансовой организации и хранил на счетах крупную сумму в биткоинах.

Сообщники в целях конспирации сняли в Омске квартиру и купили старый ВАЗ — «семерку». Они три месяца выслеживали программиста, изучали его график работы и маршруты.

В декабре прошлого года они ночью проникли в коттедж программиста в балаклавах, вооруженные электрошокерами и ножом. Нападавшие жестоко напали на семью, избивали родственников — самого программиста дома при этом не было. Убедившись в этом, они скрылись. Однако один из родственников во время нападения выпрыгнул из окна второго этажа и обратился к соседям за помощью. Те вызвали полицию и скорую.

Банда сразу после нападения уехала из Омска, но оперативникам удалось задержать одного из них в Москве. Его этапировали в Омск, суд отправил его в СИЗО.

Сейчас уже утверждено обвинительное заключение, материалы передали в Ленинский районный суд. Расследование в отношении остальных фигурантов продолжается.

#Екатерина Чаплинская#Происшествия#Новости#Полиция#Программист#Биткоин
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