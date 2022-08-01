В Красноярском крае пройдет всероссийский фестиваль бегунов

По традиции, вместе с красноярскими бегунами на трассу выйдут спортсмены из таких, в частности, городов, как Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Иркутск. Приедут и группы поддержки. Предусмотрен как индивидуальный, так и клубный зачет. Можно бежать один день или несколько.