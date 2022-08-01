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В Красноярском крае пройдет всероссийский фестиваль бегунов

Сегодня, 12:52
В Красноярском крае с 4 по 7 августа пройдут всероссийские соревнования по трейлраннингу и скайраннингу Skyrunfest. Место состязаний - природный парк «Ергаки».

Как сообщает fedpress.ru, бегунам предстоит пройти три дистанции - 23, 32 и 12 километров. Суммарный набор высоты составит 3 950 метров. Их ждут технически сложные перевалы, поля курумника, лесные тропы и реки. Путь будет проходить мимо известных достопримечательностей парка: Спящего Саяна, Висячего камня, скалы Парабола, перевала Птица и других.

По традиции, вместе с красноярскими бегунами на трассу выйдут спортсмены из таких, в частности, городов, как Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Иркутск. Приедут и группы поддержки. Предусмотрен как индивидуальный, так и клубный зачет. Можно бежать один день или несколько.

 

#Светлана Павлова
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