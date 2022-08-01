В Красноярском крае пройдет всероссийский фестиваль бегунов

Как сообщает fedpress.ru, бегунам предстоит пройти три дистанции - 23, 32 и 12 километров. Суммарный набор высоты составит 3 950 метров. Их ждут технически сложные перевалы, поля курумника, лесные тропы и реки. Путь будет проходить мимо известных достопримечательностей парка: Спящего Саяна, Висячего камня, скалы Парабола, перевала Птица и других.
По традиции, вместе с красноярскими бегунами на трассу выйдут спортсмены из таких, в частности, городов, как Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Иркутск. Приедут и группы поддержки. Предусмотрен как индивидуальный, так и клубный зачет. Можно бежать один день или несколько.